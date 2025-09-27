Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 05:23

Яблоки вместо теста — запросто: готовлю чизкейк в румяных «чашках» — фантастическая вкуснота

Чизкейк в яблочных чашках представляет собой изысканный десерт, который сочетает нежность творожной начинки и натуральную сладость запеченных яблок. Это блюдо отличается легкостью и изысканным вкусом, что делает его идеальным выбором для полезного перекуса или легкого десерта. Сочетание фруктовой основы и воздушной творожной начинки создает гармоничный вкусовой букет.

Для приготовления потребуется: 4–6 яблок среднего размера, 200 г сливочного творожного сыра, 1 яйцо, 50 г сахарной пудры, половина чайной ложки корицы, половина чайной ложки ванильного сахара. Яблоки тщательно моют, срезают верхушки и аккуратно удаляют сердцевину, сохраняя целостность стенок. Для начинки смешивают творожный сыр, яйцо, сахарную пудру, корицу и ванильный сахар до однородной кремообразной консистенции. Яблочные чашки наполняют творожной массой, выкладывают в форму для запекания и отправляют в разогретую до 150 градусов духовку на 40–45 минут.

Важно дать десерту полностью остыть после приготовления для стабилизации начинки. Подают чизкейк в яблоках политым медом и посыпанным измельченными орехами или печеньем.

