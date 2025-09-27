Корт — красный творог? Секретный татарский завтрак: просто и вкусно

Корт — один из древнейших татарских продуктов, который в последние годы вновь становится популярным. Иногда его называют «красным творогом», и не зря: этот кисломолочный продукт отличается ярким цветом и насыщенным вкусом. По сути, это обезвоженный творог, который готовят путем выпаривания сыворотки. В результате получается рассыпчатая масса от нежно-кремового до красноватого оттенка, отсюда и название.

Корт ценят не только за вкус, но и за пользу. В нем сохраняется много белка, кальция и полезных молочнокислых бактерий. Благодаря долгому хранению он всегда считался продуктом в дорогу и на зиму. Татарские хозяйки готовили его большими партиями, сушили и складывали в глиняные горшки или полотняные мешочки.

Готовят корт просто: кислое молоко или простоквашу нагревают до образования творожных хлопьев, затем массу долго томят, пока сыворотка не выпарится. Именно этот процесс придает продукту характерный вкус и необычный цвет.

Есть корт можно по-разному. Его добавляют в каши, посыпают горячие лепешки, едят с медом или вареньем. В некоторых семьях его смешивают со сметаной и сахаром, получая быстрый и питательный завтрак.

Совет: попробуйте подать корт с теплой катламой или чаем из самовара — так он раскроется максимально аутентично и станет настоящим открытием для тех, кто никогда не пробовал татарскую кухню.

А как приготовить катламу — простую татарскую лепешку — ранее уже рассказали.