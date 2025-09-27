Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 08:00

Диетолог перечислила подходящие для перекуса продукты

Врач-диетолог Мизинова: для перекуса подойдут сухофрукты, овощной салат и йогурт

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для легкого перекуса можно выбирать сухофрукты, овощной салат и йогурт, заявила NEWS.ru врач-диетолог Наталья Мизинова. По ее словам, также хорошо подойдут бутерброды на цельнозерновом хлебе с отварной индейкой или курицей.

Если мы говорим об обычном человеке, то в принципе перекусы не нужны. Если же человек решает, что ему нужно питаться часто и дробно, или ему прописали такой рацион, то, конечно, в качестве перекуса следует выбирать обычные, натуральные, не переработанные промышленным образом продукты. Это могут быть фрукты и овощи. Также к перекусам я отношу кисломолочные продукты, такие как йогурт, творог или стакан кефира, — отметила Мизинова.

Кроме того, диетолог посоветовала орехи как полезный перекус. В несезон, по ее словам, их можно заменить сухофруктами. Однако, как подчеркнула Мизинова, выбирать их нужно внимательно, поскольку сейчас на рынке мало качественных сухофруктов без консервантов и сахарных пленок.

Ранее специалист по питанию Мария Купреева заявила, что популярные продукты, такие как растительные заменители мяса, каши быстрого приготовления, соки и протеиновые добавки, не всегда полезны. По ее словам, эти товары часто подвергаются интенсивной обработке и содержат избыточное количество сахара, соли и искусственных компонентов.

Софья Якимова
С. Якимова
