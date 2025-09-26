Абхазская аджика из слив за полчаса: острая и ароматная!

Эта аджика — не просто соус, а настоящий взрыв вкуса: кислинка зеленых слив, жгучесть перца и глубина специй. В Абхазии ее готовят к каждому застолью, и именно этот рецепт считается классическим. Он отлично хранится всю зиму и подходит к мясу, рыбе или просто с хлебом.

Пропустите через мясорубку 1 кг зеленых слив (без косточек), 500 г болгарского перца, 300 г острого перца (очищенного от семян), 200 г чеснока и пучок кинзы. Добавьте 2 ст. л. соли, 1 ст. л. хмели-сунели и 1 ч. л. молотого кориандра. Перемешайте, разложите по стерильным банкам, закройте крышками. Храните в холодильнике.

Совет: для более насыщенного вкуса дайте аджике настояться 2–3 дня перед употреблением.

