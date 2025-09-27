Третий подозреваемый в продаже суррогатного алкоголя задержан в Ленобласти

Полиция задержала третьего подозреваемого в причастности к продаже суррогатного алкоголя в Ленобласти, передает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она уточнила, что после употребления этих напитков в Сланцевском районе Ленинградской области в сентябре ушли из жизни 19 человек, еще трое были госпитализированы.

Им оказался 54-летний житель г. Сланцы. В его гараже обнаружены емкости со спиртосодержащей продукцией. Все они изъяты и направлены на экспертизу, — написала Волк.

Ранее сообщалось, что семеро жителей Ленобласти умерли из-за отравления суррогатным алкоголем. Еще двое пострадали и были госпитализированы. Позднее число погибших выросло до 19 человек. Инциденты произошли в Сланцах и Гостицах. Известно, что причиной массового отравления суррогатом в Ленинградской области мог стать грязный самогонный аппарат.

До этого адвокат Вадим Багатурия рассказал, что продавцам чачи в Адлере, после употребления которой погибли люди, грозит до 10 лет лишения свободы по статье 238 УК РФ о производстве, хранении и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности. По его словам, потерпевшие также могут потребовать компенсацию морального вреда.

Тем временем суд в Самаре приговорил к восьми годам колонии Артема Айрапетяна, который поставлял спирт для напитка «Мистер Сидр». Виновного в изготовлении алкоголя Анара Гусейнова приговорили к девяти годам колонии. В результате отравления напитком погибли 50 человек.