В Госдуме рассказали, во что превратилась Украина Водолацкий: Украина превратилась в полигон для уничтожения людей

Украины как государства больше не существует, заявил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. По его словам, теперь страна превратилась в полигон для уничтожения людей.

Сегодня просто есть полигон. Полигон из территории, людей, которые там живут. Как материал в их [англичан, которые установили контроль над Украиной,] понимании, который можно уничтожить, можно использовать как рабов, как подопытных кроликов, — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что президентом РФ Владимиром Путиным были четко определены цели и задачи проведения СВО. К ним относятся демилитаризация, денацификация и нейтральный статус Украины, констатировал зампред.

Ранее президент США Дональд Трамп вспомнил свой разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном относительно возможности Украины победить в конфликте с Россией. Венгерский политик посмотрел так, будто бы это глупый вопрос, отметил глава Белого дома. Также в разговоре с президентом США Орбан отметил, что Россия всегда побеждает в конфликтах, которые она ведет.

До этого подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис указал, что президент Украины не может принимать рациональные решения, так как утратил способность преднамеренно рассуждать о своих действиях, планировать, обдумывать и взвешивать различные варианты. Аналитик уверен, что потерявшему голову и готовому воевать до последнего соотечественника лидеру нельзя доверять.