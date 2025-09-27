Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
27 сентября 2025 в 07:30

В Госдуме рассказали, во что превратилась Украина

Водолацкий: Украина превратилась в полигон для уничтожения людей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Украины как государства больше не существует, заявил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. По его словам, теперь страна превратилась в полигон для уничтожения людей.

Сегодня просто есть полигон. Полигон из территории, людей, которые там живут. Как материал в их [англичан, которые установили контроль над Украиной,] понимании, который можно уничтожить, можно использовать как рабов, как подопытных кроликов, — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что президентом РФ Владимиром Путиным были четко определены цели и задачи проведения СВО. К ним относятся демилитаризация, денацификация и нейтральный статус Украины, констатировал зампред.

Ранее президент США Дональд Трамп вспомнил свой разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном относительно возможности Украины победить в конфликте с Россией. Венгерский политик посмотрел так, будто бы это глупый вопрос, отметил глава Белого дома. Также в разговоре с президентом США Орбан отметил, что Россия всегда побеждает в конфликтах, которые она ведет.

До этого подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис указал, что президент Украины не может принимать рациональные решения, так как утратил способность преднамеренно рассуждать о своих действиях, планировать, обдумывать и взвешивать различные варианты. Аналитик уверен, что потерявшему голову и готовому воевать до последнего соотечественника лидеру нельзя доверять.

Украина
СВО
Владимир Путин
Госдума
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Что посмотреть в Индии туристу: главные достопримечательности от Дели до Гоа
В Швеции заметили дроны около крупной военно-морской базы
Как отправиться в паломничество православному христианину: полный гид
Что посмотреть в Чебоксарах: топ-10 мест для туриста
На Западе назвали человека, который пошатнул позицию Трампа по Украине
Юрист раскрыл, что может грозить стилисту из-за конфликта с Instasamka
Момент поражения подстанции под Черниговом попал на видео
Украина выпустила по России 10 беспилотников всего за несколько часов
Животным из Новосибирского зоопарка чуть не скормили яблоко со стеклом
Белгородскую область накрыла волна дронов и снарядов
Психолог предупредил об опасности «бэдроттинга»
Венгрия обвинила Хорватию в попытке заработать на украинском кризисе
Образ жизни и привычки богатых людей: что отличает миллионеров
Как выбрать хороший чай: советы от титестера
«Пора прекратить истерики»: Европу предупредили о дерзком замысле Киева
Атомная подлодка «Борей» всплыла недалеко от Хоккайдо и всполошила Японию
Стало известно, почему Светлаков и Малахов пропали из дела о «Крокусе»
Полиция устроила охоту на 12-летнего угонщика
Закон о тишине в ХМАО: режим и штрафы в 2025 году
На Западе нашли параллели между ЗАЭС и «Фукусимой-1»
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.