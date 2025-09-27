Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 07:32

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 27 сентября: инфографика

ВС Украины ВС Украины Фото: Shutterstock/FOTODOM

В ночь на 27 сентября Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 55 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 27 БПЛА — над территорией Ростовской области, восемь БПЛА — над территорией Брянской области, шесть БПЛА — над территорией Астраханской области, шесть БПЛА — над территорией Воронежской области, пять БПЛА — над территорией Волгоградской области, два БПЛА — над территорией Курской области и один БПЛА — над территорией Белгородской области», — сообщили в оборонном ведомстве.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

дроны
Минобороны
беспилотники
ПВО
