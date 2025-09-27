Шикарный аромат: рецепт аджики на зиму с яблоками и морковью

Готовим вместе с NEWS.ru ароматную аджику с интересным вкусом! Покупаем: томаты красные — 2,5 кг, кислые яблоки — 1,5 кг, морковка — 600 г, перец болгарский — 400 г, чеснок — 250 г, перчик острый — 2–3 стручка, сахар — 200 г, соль — 100 г, уксус столовый 9-процентный — 130 мл, масло подсолнечное — 200 мл, кориандр молотый — 30 г, хмели-сунели — 30 г.

По этому рецепту аджика на зиму готовится так: у помидоров уберите плодоножки, из яблок вытащите семечки, очистите чеснок. Пропустите их и острый перец через мясорубку с решеткой среднего диаметра.

Переложите овощную массу в казан, добавьте сыпучие компоненты и растительное масло. Томите на медленном огне 55–60 минут, за 5 минут до окончания варки введите уксус. Проварите до однородности.

Разлейте кипящую аджику из помидоров и яблок по чистым банкам, укупорьте. Пастеризуйте под теплым покрывалом 24 часа. И наслаждаемся соусом на протяжении всей зимы!

