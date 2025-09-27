Двух жителей Ленобласти обвинили в сбыте суррогатного алкоголя

Обвинение в производстве и сбыте алкогольной продукции предъявлено двум жителям Ленинградской области, сообщает пресс-служба СУ СК по региону. Там уточнили, что их действия расцениваются как повлекшие смерть по неосторожности двух и более лиц.

Кингисеппским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Ленинградской области предъявлено обвинение двум местным жителям в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ, — сказано в публикации.

Ранее полиция задержала третьего подозреваемого в причастности к продаже суррогатного алкоголя в Ленобласти, им оказался 54-летний житель города Сланцы. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк добавила, что после употребления этих напитков в Сланцевском районе Ленинградской области в сентябре ушли из жизни 19 человек, еще трое были госпитализированы.

До этого семеро жителей Ленобласти умерли из-за отравления суррогатным алкоголем. Еще двое пострадали и были госпитализированы. Позднее число погибших выросло до 19 человек. Инциденты произошли в Сланцах и Гостицах. Известно, что причиной массового отравления суррогатом в Ленинградской области мог стать грязный самогонный аппарат.