Подросток решил покататься с друзьями посреди ночи и разбился В Иркутской области один подросток погиб и четверо пострадали в ДТП на трассе

Легковой автомобиль Honda Fit перевернулся на трассе Р-255 «Сибирь» в Усольском районе Иркутской области, сообщили в прокуратуре региона. По данным ведомства, в салоне были пятеро подростков. Находившийся за рулем несовершеннолетний погиб, еще четыре пассажира получили травмы.

В результате несовершеннолетний водитель доставлен в медицинское учреждение, где от полученных травм скончался. Также в машине находились четверо пассажиров — 15-летний подросток и три девочки в возрасте от 13 до 16 лет, им оказана медицинская помощь, — говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что смертельная авария произошла в ночь на 27 сентября. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, его расследование находится на контроле ведомства.

Ранее в Башкирии подросток пострадал при опрокидывании школьного автобуса. Помимо водителя, в салоне находились сопровождающий и трое девятиклассников. Транспортное средство съехало с трассы и перевернулось. Известно, что детей на транспорте развозили из лицея-интерната по населенным пунктам Давлекановского района.