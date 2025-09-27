Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
27 сентября 2025 в 08:02

Подросток решил покататься с друзьями посреди ночи и разбился

В Иркутской области один подросток погиб и четверо пострадали в ДТП на трассе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Легковой автомобиль Honda Fit перевернулся на трассе Р-255 «Сибирь» в Усольском районе Иркутской области, сообщили в прокуратуре региона. По данным ведомства, в салоне были пятеро подростков. Находившийся за рулем несовершеннолетний погиб, еще четыре пассажира получили травмы.

В результате несовершеннолетний водитель доставлен в медицинское учреждение, где от полученных травм скончался. Также в машине находились четверо пассажиров — 15-летний подросток и три девочки в возрасте от 13 до 16 лет, им оказана медицинская помощь, — говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что смертельная авария произошла в ночь на 27 сентября. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, его расследование находится на контроле ведомства.

Ранее в Башкирии подросток пострадал при опрокидывании школьного автобуса. Помимо водителя, в салоне находились сопровождающий и трое девятиклассников. Транспортное средство съехало с трассы и перевернулось. Известно, что детей на транспорте развозили из лицея-интерната по населенным пунктам Давлекановского района.

Иркутская область
аварии
ДТП
погибшие
пострадавшие
подростки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Иране рассказали об ультиматуме США для отсрочки санкций
В МАГАТЭ раскрыли, насколько велик запас природного урана на Земле
Священник объяснил, грешно ли жить без нательного креста
Готовлю белорусские драники – блюдо, которое всегда в тренде
На Солнце зафиксирована серия мощных вспышек
Экс-судью из Краснодара обвинили в захвате сельхозпредприятия
Несколько БПЛА заметили над крупнейшей авиабазой Дании
В Госдуме порадовались из-за решения УЕФА не отстранять Израиль от турниров
В Госдуме раскрыли судьбу бумажных пенсионных удостоверений
Названы дата и место прощания с Тиграном Кеосаяном
Пять продуктов из России «захватывают» Китай
«Крупная бойня»: в МИД раскрыли, чем ЕС грозит провокация Киева с БПЛА
Стала известна судьба замка Пугачевой в деревне Грязи
Королевская семья Британии: последние новости, Уильям заговорил о раке Кейт
Суд в Сирии заочно выдал ордер на арест Башара Асада
В МИД России объяснили, зачем Европе нужна «стена от дронов»
«Самозапрет на новости»: Артемий Лебедев выступил с необычной инициативой
В истории о сгоревшей в квартире россиянке всплыли мошенники
«Думали, как выжить»: Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным
Складываю свинину в квас — получается верещака по-белорусски
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.