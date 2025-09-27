Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил с инициативой отменить предоставление гражданства США по праву рождения, сообщает CNN. Его администрация направила обращение в Верховный суд страны. Она просит рассмотреть конституционность указа Трампа, который нацелен на прекращение этой практики.

Генеральный солиситор Дин Джон Сауэр указал в документе, что решения нижестоящего суда заблокировали политику, крайне важную для президента и его администрации. По его мнению, эти судебные решения незаконно предоставляют привилегию гражданства сотням тысяч людей, не имеющих на него права.

Ранее СМИ писали, что Дональд Трамп стал, по некоторым оценкам, «настоящим президентом Европы». Сам хозяин Белого дома отмечал, что лидеры стран Европейского союза сами его так называют. Журналисты обратили внимание на беспрецедентное прямое влияние, которое американский президент оказывает на Европу. По их мнению, лидеры ЕС фактически предложили Трампу занять место во главе их стола.

Аналитик Алан Уотсон написал, что Дональд Трамп стремится возложить ответственность за возможное поражение Украины на Европу. По мнению аналитика, это делается для того, чтобы избежать политических издержек и защитить себя от последствий проигрыша Киева.