Появились кадры задержания подозреваемого по делу о суррогате-убийце

Правоохранительные органы задержали третьего подозреваемого по делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем в городе Сланцы Ленинградской области, сообщает УМВД по региону. Судя по появившимся кадрам, в гараже 54-летнего мужчины было обнаружено большое количество канистр со спиртом, а также пустые бочки и бутылки. Все изъятые предметы направлены на экспертизу.

В настоящее время следствие выясняет возможные каналы сбыта нелегального алкоголя. По последним данным, от употребления данного суррогата скончались 19 человек.

Сообщалось, что в населенных пунктах Сланцы и Гостицы было зафиксировано массовое отравление суррогатным алкоголем, жертвами некачественного самогона стали 19 человек. В рамках этого уголовного дела был выявлен второй фигурант. Им оказалась 60-летняя женщина, работавшая воспитателем в детском саду и занимавшаяся изготовлением самогона для последующей реализации.

Первым задержанным по делу о продаже суррогата в Ленинградской области является 78-летний пенсионер Николай Бойцов. Установлено, что он ранее уже привлекался к суду за незаконный оборот алкогольной продукции. Против него предпринимались попытки возбуждения нового дела, но он не явился в суд по причине отравления алкоголем собственного производства.