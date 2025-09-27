Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025

Свердловскую область накрыл первый снегопад

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый снег выпал в городе Качканар в Свердловской области, сообщает URA.RU со ссылкой на местную жительницу Елену. По ее словам, сперва в городе шел протяжной ливень, однако к утру он превратился в настоящий снегопад.

С утра шел дождь, а потом снег. И сейчас снег продолжает идти. Когда непогода отступит — непонятно, — рассказала Елена.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что около 15–20% территории России накрыло снегом. Речь идет о северных регионах Сибири, Туруханского края, Таймыра и Дальнего Востока. В этих регионах потепления не ожидается, поэтому снежный покров сохранится как минимум до начала октября.

Вильфанд также предупреждал, что уже в ближайшие дни на большей части территории России прогнозируется температура ниже нормы. По его словам, в ряде регионов резко похолодает на 15–20 градусов. Синоптик отметил, что на юге будут зафиксированы ночные заморозки.

