Россиян предупредили о скорых заморозках

На большей части территории России в ближайшие дни прогнозируется температура ниже нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в ряде регионов резко похолодает на 15–20 градусов, даже на юге будут зафиксированы ночные заморозки.

Связано это с тем, что воздушные массы практически по всей территории страны, начиная уже с воскресенья, повсеместно будут с севера. Постепенное по пространству, но резкое понижение температуры на 15–20 градусов, — сказал он.

Синоптик отметил, что на европейской территории России заморозки станут «типичным явлением». В частности, в Северо-Западном федеральном округе, Московской области, Тамбовской, Курской и других.

Ранее выяснилось, что бабье лето в Москве может наступить в октябре из-за аномально теплого августа. Как сообщил метеоролог Алексей Сафонов, в этом году метеорологическое и бабье лето объединились из-за сухой и теплой погоды в последний месяц лета.

Позже синоптик Евгений Тишковец заявил, что первый снег может выпасть в Московской области уже 27 сентября. По его словам, этому поспособствует столкновение влажного воздуха с холодными северными ветрами. Снежный циклон «Бернвард» затронет Тверскую, Нижегородскую, Костромскую и Рязанскую области.