Резкое потепление после снегопадов: погода в Москве и Питере 8–14 декабря

В Москву ненадолго придет зима со снегом и слабыми морозами, которая, впрочем, быстро сменится оттепелью. В Санкт-Петербурге температура не будет так скакать, как в столице, но там пройдут дожди. Подробнее о погоде в городах на следующей неделе, с 8 по 14 декабря, NEWS.ru рассказал синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

Какая погода ожидается в Москве с 8 по 14 декабря

В столичном регионе в начале недели подморозит и выпадет снег. Но зимняя погода закончится быстро. Уже через несколько дней снова начнется потепление, а снегопады превратятся в дожди.

В понедельник и вторник дневная температура воздуха в Москве ожидается в диапазоне от 0 до +2 градусов. По ночам столбики термометров будут опускаться до −2 градусов, а в отдельных районах Подмосковья подморозит до −4 градусов. В эти дни будет идти снег, наиболее сильный ожидается 9 декабря.

В среду, 10 декабря, температура воздуха начнет повышаться. Днем местами воздух прогреется до +4 градусов, а ночью из-за вторжения теплых воздушных масс из Атлантики местами возможно до +5 градусов. Днем в четверг может потеплеть до +9 градусов.

В пятницу, 11 декабря, в светлое время суток прогнозируется +4–6 градусов, ночью — +2–5 градусов. На небе будет облачно с прояснениями, осадки ожидаются в виде дождей, особенно интенсивные они будут в восточных и юго-восточных районах Московской области.

К выходным в столице снова может похолодать. В ночь на субботу столбики термометров покажут от нуля до −2 градусов, на дорогах будет очень скользко. Днем 12 декабря температура воздуха будет около нуля градусов. При переменной облачности местами пройдет снег с дождем, в дневное время — преимущественно без осадков.

В воскресенье ночью ожидается от нуля до −3 градусов, днем — до +1 градуса. Осадки при этом не прогнозируются.

Атмосферное давление в понедельник составит 757 миллиметров ртутного столба, затем оно начнет постепенно понижаться. К среде оно упадет до 745 пунктов, а в пятницу и выходные будет неустойчивым.

Ветер в начале недели будет южных направлений, 4–7 метров в секунду. С четверга направление сменится на западное, скорость при этом сохранится. В выходные ветер стихнет до трех метров в секунду.

Какая погода ожидается в Санкт-Петербурге с 8 по 14 декабря

В Петербурге на протяжении всей недели ночные температуры будут находиться в диапазоне от нуля до +4 градусов, днем в начале периода — +1–3 градуса, а к концу рабочей недели потеплеет до +4–6 градусов. Осадки ожидаются преимущественно в виде дождей.

В субботу в город на Неве может прийти кратковременное похолодание. В ночь на 13 декабря столбики термометров опустятся до −2 градусов. Днем ожидается от нуля до +2 градусов. Преобладать будет облачная погода с прояснениями, во второй половине дня не исключен мокрый снег с дождем.

В воскресенье — без осадков. Температура ночью будет колебаться от нуля до +2 градусов, а днем может немного похолодать — до −1–2 градусов.

В городе будет преобладать ветер южных направлений, он будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление в понедельник составит 761 миллиметр ртутного столба, а к пятнице понизится до 746–748 пунктов.

Температурные рекорды в Москве с 8 по 14 декабря

В Москве самую теплую погоду в период с 8 по 14 декабря зафиксировали 8 декабря 2008-го, а также 9 и 10 декабря 2006 года. Тогда воздух прогрелся до +7 градусов.

Еще один температурный максимум был установлен 12 декабря 1982 года, когда в столице теплело до +6,9 градуса. А 11 декабря 2006-го и 13 декабря 1981 года в Москве было +5,5 градуса — это самый высокий температурный показатель для этих дат за всю историю метеонаблюдений.

Самое теплое 14 декабря в Москве выдалось в 1999 году. В тот день в столице столбики термометров поднимались до отметки +4,5 градуса.

Самая морозная погода в период с 8 по 14 декабря была зафиксирована в Москве 9 и 10 декабря 1955 года. Тогда подморозило до −30,8 и −30,3 градуса соответственно. Еще один рекорд зафиксировали 13 декабря 1888 года, когда температура воздуха опускалась до −30,2 градуса. В том же 1888 году выдалось самое морозное 12 декабря с температурой −27,7 градуса. С тех пор более низкой температуры в эти числа в Москве не наблюдалось.

В 1896 году температурный минимум был установлен для 8 декабря. Тогда воздух в Москве остывал до −29 градусов. А в 1907 году суточный температурный рекорд был обновлен для 14 декабря, когда похолодало до −28,1 градуса.

Самое холодное 11 декабря в истории метеонаблюдений в Москве выдалось в 1885 году. В тот день термометры показывали −26,6 градуса.

Температурные рекорды в Санкт-Петербурге с 8 по 14 декабря

Самыми теплыми днями недели с 8 по 14 декабря за всю историю метеонаблюдений в Санкт-Петербурге стали 9 и 10 декабря 2006 года. Тогда температура воздуха в Северной столице составила +9 градусов. В том же 2006 году были обновлены суточные температурные максимумы для 8 и 11 декабря, когда столбики термометров поднимались до +8 градусов.

До аномальных +7 градусов воздух в Питере прогревался 13 и 14 декабря 1999 года. На один градус меньше, +6, было 12 декабря 2000-го. Все эти даты также вошли в историю как периоды с самой высокой суточной температурой.

Наиболее холодная погода была в городе на Неве 11 декабря 1955 года. Термометры в тот день показывали −28 градусов. В тот же год были установлены температурные минимумы для 12 и 13 декабря, когда в городе подмораживало до −27 и −24 градусов соответственно.

До аномальных −25 градусов в Северной столице холодало 9 и 10 декабря 1973 года. На один градус теплее, −24, было в Ленинграде 8 декабря того же 1973-го. Более морозной погоды в эти дни с тех пор не фиксировалось.

Еще один суточный температурный минимум не обновлялся с 14 декабря 1907 года. Тогда воздух в Санкт-Петербурге остывал до −25 градусов.

