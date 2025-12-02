День матери
02 декабря 2025 в 09:36

Москвичам рассказали неприятную новость о погоде

Синоптик Леус: в Москву вернулись заморозки и гололед

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Заморозки, туманы и гололед вернулись в Московский регион минувшей ночью после почти недельного перерыва, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале. По данным метеостанций, температура опускалась до -0,9 градуса в Новой Москве, в то время как на ВДНХ был зафиксирован нулевой минимум.

Минувшей ночью в столицу после почти недельного перерыва вернулись заморозки, — написал специалист.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что первая неделя декабря в городе будет теплой. Метеоролог отметил небольшой объем ожидаемых осадков и предсказал похолодание до +1–2 градусов во второй половине недели под влиянием поля повышенного атмосферного давления.

Кроме того, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов рассказал, что в Санкт-Петербурге, как и в Москве, с 1 по 7 декабря ожидается теплая погода. При этом, по словам метеоролога, вероятность осадков в первую неделю зимы остается низкой.

Также научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что температура в первый месяц зимы на территории центра европейской части страны будет находиться на уровне и выше климатической нормы. Метеоролог уточнил, что в начале декабря из-за господства области высокого атмосферного давления не следует ожидать сильных осадков и обильных снегопадов.

