ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 декабря 2025 в 00:05

Приметы 10 декабря — Знамение и Роман Чудотворец: просим здоровья

Что можно и нельзя делать 10 декабря Что можно и нельзя делать 10 декабря Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

10 декабря в православной традиции посвящено иконе Божией Матери, именуемой «Знамение». В народе этот день так просто и назывался — Знамение. Он считался заветным днем, который мог изменить судьбу человека. Верили, что Богородица в этот день подает особые знаки и чудеса тем, кто искренне молится.

На эту же дату выпадал день памяти Романа Антиохийского. Его прозвали Чудотворцем: наши предки верили, что святой исцелял болезни и особенно сильно помогал бесплодным женщинам завести долгожданного ребенка.

Погодные приметы 10 декабря, в Знамение

  • Если звезды на ночном небе сверкали особенно ярко, это было верным знаком, что зима будет суровой, а морозы — крепкими. А вот тусклые звезды на небе предвещали скорую оттепель или потепление.

  • Багряная заря на рассвете или закате сулила сильный ветер.

  • Рыба в реках прячется вглубь — к скорому похолоданию и сильным морозам.

  • Иней на деревьях 10 декабря предвещал богатый урожай на следующий год.

  • Ветреный день — к снежной и холодной зиме.

Почему шумят птицы? Приметы о зверях и птицах в Знамение, 10 декабря

  • Птицы перелетают с места на место — к ненастью или снегопаду.

  • Вороны и галки сидят на нижних ветвях деревьев — жди сильный ветер или снегопад. Если эти птицы беснуются, кружат и кричат — тоже к снегопаду.

  • Заяц близко подбегает к жилью — к сильному похолоданию и метели.

Какой будет погода по приметам 10 декабря Какой будет погода по приметам 10 декабря Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Что можно делать в Знамение, 10 декабря

  • Молиться и просить помощи. Наши предки обязательно старались искренне помолиться перед иконой Божией Матери о здравии, исцелении, помощи в трудных ситуациях и о защите от врагов и бед.

  • Заниматься рукоделием. День благоприятен для женских работ по дому: шитья, вязания, прядения.

  • Устраивать застолья (с постными блюдами) для семьи и друзей — к достатку в доме.

  • Размышлять и анализировать прошедшие события, чтобы понять знаки судьбы.

  • Давать милостыню — к благополучию в следующем году.

Что нельзя делать в Знамение, 10 декабря

Декабрь считался временем, когда нечистая сила становится особенно активной перед наступлением самых темных дней года. Поэтому многие запреты связаны с защитой.

  • Начинать новые дела или дальние поездки. Считалось, что новые начинания могут быть неудачными, а поездки — опасными.

  • Бездельничать. День нужно было провести в работе или молитве, чтобы зима прошла без хлопот.

  • Ходить в лес в одиночку и после заката. Считалось, что леший может заморочить голову и завести в самую чащу. Также верили, что в этот день нечисть в лесу прощается с осенью и встречает зиму.

  • Будить спящих днем. Считалось, что дневной сон в Романов день может быть вещим, и человека, видящего важный сон, тревожить нельзя.

Приготовьте слоеную «Французскую любовницу» на этот Новый год. Простой и вкусный салат.

народные приметы
приметы
обычаи
традиция
запреты
суеверия
погода
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гороскоп 10 декабря: кого ждет путешествие, кому не хватает информации?
Сальдо назвал политическую замену Зеленскому, подготовленную в Лондоне
Эксперт развеял один миф о блокировке WhatsApp
Икра форели за 6 часов: успеем приготовить к Новому году!
Сырский грозится мобилизовать всех. Женщины, подростки: кого заберут в ВСУ
Стало известно, когда Трамп хочет достичь соглашения по Украине
«Крокус» оспаривает в суде решение о выплате компенсаций пострадавшим
Зеленский признал, что Украина не сможет вернуть Крым
Чеченский боец стал миллионером за точный выстрел по дрону ВСУ
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 10 декабря 2025 года
Зеленский заявил о готовности к энергетическому перемирию с РФ
Приметы 10 декабря — Знамение и Роман Чудотворец: просим здоровья
Почти полсотни БПЛА попытались атаковать Россию за шесть часов
Люксовые вещи и Вера Брежнева в подарок: как живут дети и внуки Тулеева
Пропавшие в Турции россиянка с сыном вернулись в Москву
Суд в Испании приостановил дело о смерти российского летчика-предателя
Во Франции считают, что Трамп нанес по Зеленскому последний удар
Секрет моей «Медвежьей шубки»: добавляю ореховую крошку!
Natan раскрыл, когда уйдет из Black Star вслед за Кокой
Стало известно, что зять Трампа подумал о Зеленском еще в 2019 году
Дальше
Самое популярное
Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения
Общество

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.