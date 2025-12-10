Приметы 10 декабря — Знамение и Роман Чудотворец: просим здоровья

Семья и жизнь

Что можно и нельзя делать 10 декабря

10 декабря в православной традиции посвящено иконе Божией Матери, именуемой «Знамение». В народе этот день так просто и назывался — Знамение. Он считался заветным днем, который мог изменить судьбу человека. Верили, что Богородица в этот день подает особые знаки и чудеса тем, кто искренне молится.

На эту же дату выпадал день памяти Романа Антиохийского. Его прозвали Чудотворцем: наши предки верили, что святой исцелял болезни и особенно сильно помогал бесплодным женщинам завести долгожданного ребенка.

Погодные приметы 10 декабря, в Знамение

Если звезды на ночном небе сверкали особенно ярко, это было верным знаком, что зима будет суровой, а морозы — крепкими. А вот тусклые звезды на небе предвещали скорую оттепель или потепление.

Багряная заря на рассвете или закате сулила сильный ветер.

Рыба в реках прячется вглубь — к скорому похолоданию и сильным морозам.

Иней на деревьях 10 декабря предвещал богатый урожай на следующий год.

Ветреный день — к снежной и холодной зиме.

Почему шумят птицы? Приметы о зверях и птицах в Знамение, 10 декабря

Птицы перелетают с места на место — к ненастью или снегопаду.

Вороны и галки сидят на нижних ветвях деревьев — жди сильный ветер или снегопад. Если эти птицы беснуются, кружат и кричат — тоже к снегопаду.

Заяц близко подбегает к жилью — к сильному похолоданию и метели.

Что можно делать в Знамение, 10 декабря

Молиться и просить помощи. Наши предки обязательно старались искренне помолиться перед иконой Божией Матери о здравии, исцелении, помощи в трудных ситуациях и о защите от врагов и бед.

Заниматься рукоделием. День благоприятен для женских работ по дому: шитья, вязания, прядения.

Устраивать застолья (с постными блюдами) для семьи и друзей — к достатку в доме.

Размышлять и анализировать прошедшие события, чтобы понять знаки судьбы.

Давать милостыню — к благополучию в следующем году.

Что нельзя делать в Знамение, 10 декабря

Декабрь считался временем, когда нечистая сила становится особенно активной перед наступлением самых темных дней года. Поэтому многие запреты связаны с защитой.

Начинать новые дела или дальние поездки. Считалось, что новые начинания могут быть неудачными, а поездки — опасными.

Бездельничать. День нужно было провести в работе или молитве, чтобы зима прошла без хлопот.

Ходить в лес в одиночку и после заката. Считалось, что леший может заморочить голову и завести в самую чащу. Также верили, что в этот день нечисть в лесу прощается с осенью и встречает зиму.

Будить спящих днем. Считалось, что дневной сон в Романов день может быть вещим, и человека, видящего важный сон, тревожить нельзя.

