Снегопад парализовал Петропавловск-Камчатский

На Камчатке сильный снежный циклон парализовал движение в Петропавловске-Камчатском, передает Telegram-канал SHOT. По данным источника, городские автобусы застряли в сугробах и не могут ехать дальше.

Многие жители вынуждены добираться до работы пешком из-за остановки движения общественного транспорта, отметили в канале. Местные власти также обратились к работодателям с просьбой перевести сотрудников на удаленную работу.

Ранее стало известно, что в Подмосковье в воскресенье ожидается резкое похолодание с температурой до -15 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Похолодание будет сопровождаться снегопадами и метелями.

До этого руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал: в Сибири прогнозируются аномальные морозы до -40 градусов из-за притока арктического воздуха с Северного Ледовитого океана. Сейчас же в регионе наблюдается аномальное тепло — температура на 8–10 градусов выше нормы.

Кроме того, снег покроет 92% российской территории к середине следующей недели, рассказал Вильфанд. По его словам, с 8 декабря, ночная температура в Приволжском федеральном округе должны была быть отрицательной: от -4 до -9 градусов. Днем температура должна была опуститься до -2, максимум до -7 градусов, поэтому небольшой снег мог пойти и сохраниться.