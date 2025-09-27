Воздвижение Креста Господня: что православные отмечают 27 сентября

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл (в центре) во время службы с чином Воздвижения Креста Господня в Свято-Крестовоздвиженском соборе

Каждый год 27 сентября верующие вспоминают одно из самых значимых событий в истории христианства — Воздвижение Креста Господня. Этот праздник входит в число двунадесятых, то есть двенадцати главных церковных торжеств, и отмечается строго по календарю, независимо от дня недели. В 2025 году Воздвижение Креста Господня выпадает на субботу.

Для верующих день Воздвижения — это не только напоминание об исторических событиях, связанных с обретением и возвращением святыни, но и повод задуматься о собственном духовном пути. Крест — главный символ христианства, знак жертвы и спасения, образ победы жизни над смертью и грехом.

История праздника: обретение и возвращение Креста

История праздника Воздвижения берет начало в далеком IV веке, когда Римской империей правил Константин Великий. Именно его мать, царица Елена, предприняла паломничество в Иерусалим с благородной целью — найти реликвии, связанные со страданиями и смертью Иисуса Христа. В то время место Голгофы, где был распят Спаситель, оказалось скрыто под земляным холмом, на котором язычники возвели храм Венеры.

Раскопки, проведенные по распоряжению Елены, стали судьбоносными. Археологи и священнослужители обнаружили Гроб Господень и три креста. Но оставался важный вопрос: какой из них принадлежал Христу? Чтобы выяснить истину, кресты поочередно подносили к смертельно больной женщине. Когда она коснулась третьего, произошло чудо — она исцелилась. Именно так был найден истинный Крест Господень, ставший величайшей христианской святыней.

Патриарх Макарий воздвиг Крест над собравшимися людьми, чтобы каждый верующий мог увидеть его. Это событие положило начало празднику, который с тех пор и называется праздник Воздвижения. Он стал напоминанием о жертве Христа и Его любви к людям, а также символом торжества веры над смертью и неверием.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает Всенощное бдение с чином воздвижения Креста Господня в храме Казанской иконы Божьей Матери в Астрахане Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Первое торжество и создание Храма Гроба Господня

После обретения Креста на месте Голгофы началось строительство религиозного сооружения, который впоследствии назвали храмом Воскресения Христова или Храмом Гроба Господня. Он был освящен в 335 году, и уже на следующий день, 14 сентября по старому стилю (27 сентября по новому), впервые отметили праздник.

С того времени праздник Воздвижения стал ежегодным напоминанием о важнейших событиях в истории христианства. Верующие собирались в храме, молились, склонялись перед Крестом и просили у Бога помощи в жизни и укрепления в вере.

Второе событие — возвращение Креста из плена

Однако этим история праздника Воздвижения не ограничивается. Спустя несколько столетий святыня снова оказалась в опасности. В VII веке Иерусалим был захвачен персами, и Крест Господень увезли как военный трофей. Для христиан это стало тяжелым испытанием, ведь вместе с Крестом они потеряли и духовное утешение.

Только через 14 лет святыню удалось вернуть. Император Ираклий лично принес Крест обратно в Иерусалим. Однако по преданию, когда он приблизился к Голгофе в пышных одеждах и с царскими знаками власти, ноги его словно приковало к земле. Император понял: к святыне нельзя подходить в гордыне. Он снял царские одежды, надел монашескую рясу и пошел босиком. И только тогда он смог подняться на Голгофу и воздвигнуть Крест перед народом.

Духовное значение праздника Воздвижения

Для православных праздник Воздвижения — это не просто историческая память. Он является днем глубоких духовных размышлений. Кроме того, праздник связан с постом и строгими правилами. Верующие воздерживаются от скоромной пищи, стараются провести этот день в тишине, молитве и размышлениях. Считается, что Крест — символ спасения, и именно через него каждый человек получает возможность идти путем духовного совершенствования.

Храм Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости

Традиции и приметы на Воздвижение

С самого раннего утра 27 сентября во всех православных храмах совершается особая служба. В центре богослужения — торжественный вынос Креста и его воздвижение. Священник поднимает святыню пять раз на разные стороны света под многократное пение «Господи, помилуй». Верующие совершают земные поклоны и читают молитвы на Воздвижение, в которых просят укрепить веру, даровать силы и сохранить близких.

В этот день соблюдается строгий пост. В пищу можно употреблять лишь овощи, хлеб, фрукты, каши на воде. Рыба, мясо, яйца и молочные продукты исключаются. Пост символизирует скорбь о страданиях Христа и напоминает о необходимости смирения.

Традиции на Воздвижение имеют и народный характер. В старину праздник называли Сдвиженьем. Считалось, что после него лето окончательно уступает место осени, начинаются заморозки.

Другие приметы:

Считалось, что в этот день нельзя ходить в лес, так как змеи собираются в норы на зимовку и могут быть опасны.

Хозяйки начинали квасить капусту, устраивая веселые «капустницы».

На дверях домов и воротах рисовали крест, чтобы защитить жилище от беды.

Детям дарили крестики, чтобы уберечь их от болезней и несчастий.

Таким образом, праздник объединял в себе и церковные, и народные обычаи, переплетая духовное и земное.

Что можно и что категорически нельзя делать в этот день

Православные верующие воспринимают Воздвижение как особую дату, когда необходимо остановиться в житейской суете и подумать о жертве Христа, о вечных ценностях и о силе веры.

Молитва Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Что можно делать на Воздвижение

Традиция православной церкви определяет особый уклад этого дня. Верующие стараются посвятить его не мирским заботам, а духовным делам.

В первую очередь принято посещать храм, участвовать в торжественном богослужении, исповедоваться и причащаться.

Особенно важны молитвы на Воздвижение. Их читают как в храме, так и дома перед иконами. В этот день верующие просят у Господа укрепления в вере, защиты семьи, здоровья и душевного спокойствия.

Считается добрым делом помогать ближним: проявлять милосердие, навещать больных, поддерживать тех, кто находится в трудной жизненной ситуации.

Дома можно зажечь лампаду или свечу перед иконой, а затем провести вечер в спокойной семейной беседе о вере и истории праздника Воздвижение.

Что нельзя делать на Воздвижение

Наряду с благими делами, существует строгий перечень того, что нельзя делать на Воздвижение. Эти ограничения складывались веками и тесно связаны с духовным смыслом даты.

Запрещается заниматься тяжелой физической работой и начинать новые дела. Считалось, что успех в начинаниях, заложенных в этот день, будет сомнительным, так как праздник требует сосредоточенности и спокойствия.

Не принято устраивать шумные застолья, слушать громкую музыку и предаваться развлечениям. День должен пройти в тишине и размышлениях.

Строго запрещено нарушать пост. На столе не должно быть мяса, молочных продуктов и рыбы. Пища в этот день должна быть простой и постной.

Недопустимы ссоры, злость и бранные слова. В праздник Воздвижения особенно важно хранить мир в душе и в отношениях с другими людьми.

Церковь Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Духовный смысл ограничений

Православие всегда учило, что внешние действия и обряды не имеют ценности без внутреннего содержания. Поэтому правила о том, что нельзя делать на Воздвижение, направлены прежде всего на помощь человеку освободиться от суеты и обратить мысли к духовным истинам. Отказ от излишеств, шумных развлечений и даже от привычной еды — это способ напомнить себе, что истинная радость кроется не в мирских удовольствиях, а в единении с Богом.

Молитвенные традиции в этот день становятся главным духовным оружием. Молитвы на Воздвижение читают с особым вниманием и смирением, ведь именно через них верующий соединяется с Господом, просит прощения и получает духовную силу.

Воздвижение Креста Господня в 2025 году — это не просто памятная дата, а возможность каждому христианину прикоснуться к великой истории веры. В этот день вспоминают историю праздника Воздвижение, молятся, соблюдают пост и передают детям традиции, которые складывались веками.

Крест — символ веры, защиты и спасения. Он напоминает, что всякий человек несет свой жизненный крест, но, обращаясь к Богу, способен пройти его с достоинством. Именно поэтому праздник сохраняет особое значение и сегодня, оставаясь днем духовного очищения и надежды.