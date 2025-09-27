Стало известно, сколько человек задержали по делу о «смерти в канистрах»

В Ленинградской области задержаны восемь человек, они подозреваются в причастности к делу о распространении суррогатного алкоголя, сообщает прокуратура региона. Согласно данным ведомства, в регионе было изъято более тысячи литров нелегальной алкогольной продукции.

При надзорном сопровождении прокуратуры по фактам смертельных отравлений в Сланцевском и Волосовском районах проведен ряд обысков, задержаны 8 лиц, причастных к распространению суррогатного алкоголя, изъято его более 1 тыс. литров, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что число погибших от некачественного алкоголя в Ленинградской области увеличилось до 25 человек. Еще шесть смертельных случаев зафиксированы в Волосовском районе. Предположительно, все погибшие также приобретали суррогат у местного пенсионера, который уже задержан правоохранительными органами.

До этого поступали сведения о том, что задержанный за продажу суррогата 78-летний пенсионер Николай Бойцов уже имел судимость за незаконный оборот алкоголя. По данным источников, его пытались привлечь к ответственности, но мужчина не явился на судебное заседание из-за отравления алкоголем собственного производства.