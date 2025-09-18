Празднование Дня города в Москве
Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Святая Анна и Святой Иоаким держат свою дочь, Деву Марию Святая Анна и Святой Иоаким держат свою дочь, Деву Марию Фото: Pascal Deloche/GODONG/Global Look Press

День праведных Богоотец Иоакима и Анны выпадает на 22 сентября. В эту дату праославные верующие вспоминают родственников Иисуса Христа по крови и плоти. В нашей статье рассказываем историю Иоакима и Анны, родителей Девы Марии: кто они такие, какие предания с ними связаны, какие молитвы к ним обращать.

Краткие факты

  • Дата празднования: 22 сентября.
  • Главные святые: Иоаким и Анна, родители Пресвятой Богородицы.
  • Событие: долгожданное рождение Девы Марии по благословению Божьему.
  • Значение: пример верности, смирения и терпения перед Богом.

Святые праведные Богоотцы Иоаким и Анна: кто такие и чем известны

День праведных Иоакима и Анны отмечается православной церковью 22 сентября (9 сентября по старому стилю). Этот день посвящен памяти родителей Пресвятой Богородицы. Праведные Иоаким и Анна — одни из самых почитаемых святых в христианской традиции, поскольку они сыграли важную роль в исполнении Божьего замысла о спасении человечества.

Согласно преданию, Иоаким и Анна долгое время оставались бездетными, что в древнем Израиле считалось большим несчастьем и даже наказанием за грехи. Они уже были в преклонном возрасте, но продолжали молиться и просить у Бога ребенка. Вера и терпение Иоакима и Анны были настолько сильны, что они не утрачивали надежды даже в старости.

Святая Анна и Святой Иоаким держат свою дочь, Деву Марию Святая Анна и Святой Иоаким держат свою дочь, Деву Марию Фото: Viktor Gritsuk/Russian Look/Global Look Press

Бог услышал их молитвы, и архангел Гавриил явился Анне. Он сообщил будущей святой: именно она родит дочь, которая станет матерью спасителя мира. Это событие стало настоящим чудом. Как гласят предания, их дочь Дева Мария была зачата не обычным способом, а по благословению Божьему. Она стала особым даром человечеству.

Для верующих Иоаким и Анна стали примером истинной веры, любви и смирения. Их жизненный путь показывает, как через терпение и молитву можно достичь великого чуда, даже если надежды кажутся невозможными. Они учат христиан не терять веры в трудные моменты и всегда полагаться на волю Божью.

Семейные пары особенно празднуют день памяти праведных Иоакима и Анны. Они просят у святых помощи в укреплении брака, рождении детей и воспитании их в вере. Еще считается, что Иоаким и Анна помогают в делах, связанных с терпением и преодолением жизненных трудностей.

Храм в честь святых праведных Богоотец Иоакима и Анны: где увидеть в России

В мире довольно много храмов, которые были построены в честь родителей Пресвятой Девы — и православных, и католических. В России их можно увидеть в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Пскове, Ростове-на-Дону и других местах.

Так, например, церковь Иоакима и Анны в подмосковном Можайске относится к бывшему Якиманскому монастырю. Здесь сохранились старинные иконы, внутреннее убранство храма, красивая метлахская плитка фирмы Kos&Dürr. Храм не закрывался даже во время Великой Отечественной войны.

Ранее мы поделились историей праздника, посвященного чуду Архистратига Михаила.

