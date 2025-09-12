Празднование Дня города в Москве
12 сентября 2025 в 16:17

Церковное новолетие в 2025 году: дата, история, традиции

Церковное новолетие Церковное новолетие Фото: Shutterstock/FOTODOM

Приближается середина сентября, а вместе с ней и начало индикта, или же церковное новолетие. Что это такое, на какое число приходится праздник, какие традиции с ним связаны? Об этом и не только читайте в нашей статье.

Начало индикта, или церковное новолетие: что это

Церковное новолетие — это первый день христианского года (или же «лета»). А также это точка отсчета в так называемом богослужебном круге. Первый из значимых церковных праздников справляют уже через неделю после начала года — 21 сентября. На этот день приходится Рождество Пресвятой Богородицы. Завершающий же праздник в богослужебном круге — это Успение Богородицы (28 августа).

В день церковного новолетия прихожане церкви молятся о благополучии в наступившем году. До XVIII века празднование сопровождалось особой службой — «чином летопроводства». На улицах устраивались торжественные песнопения, чтение Апостола и Евангелия. Затем участники процессии отправлялись в храмы и церкви на литургию. Сегодня же этот обряд канул в лету, и церковное новолетие стало «незаметным» празднеством.

Какого числа отмечают новолетие по церковному календарю

Первый день христианского года имеет закрепленную дату. Так что в 2025 году церковное новолетие вновь выпадает на 1 сентября по старому стилю. Те же, кто придерживается григорианского календаря, справляют начало года 14 сентября.

Празднование церковного новолетия Празднование церковного новолетия Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что такое начало индикта

Одно из названий церковного новолетия — начало индикта. Что это такое? Это понятие происходит от латинского слова indico — «назначаю, объявляю, указываю». Оно пришло из Римской империи. Там индиктом называли порядковый номер года внутри 15-летнего цикла, индиктиона. Точкой отсчета являлись индикции, или перепись населения, проводимая раз в 15 лет. На ее основании определялся размер налогов. Начало индикта несколько раз меняло дату, пока в 462 году не было перенесено на 1 сентября.

В начале IV века индикт стал мерой летоисчисления. Эта система стала использоваться в том числе в гражданском делопроизводстве. Она просуществовала до распада Священной Римской империи, то есть до 6 августа 1806 года. Но локально, в частности церковью, она используется до сих пор.

История начала индикта, или церковного новолетия, в России

Теперь вы знаете, что это — индикт, или церковное новолетие. Но стоит рассказать и о том, как празднование пришло в Россию. «Начало индикту, сиречь новому году» на Руси стали справлять после 988 года, с принятием христианства. Несколько веков даты церковного и «мирского» календарей разнились: первый начинался с приходом осени, второй — в первый день весны. Но в 1492 году праздники слились воедино, и точкой отсчета в году стало 1 сентября. Кстати, именно поэтому День знаний приходится на начало осени.

Все изменилось в 1700 году, когда по указу Петра I Новый год перенесли на 1 января. Впрочем, верующие продолжили отмечать новолетие по церковному календарю — с приходом осени. Разве что служба приобрела меньший размах. С тех пор день церковного новолетия имеет закрепленную дату.

Теперь вы знаете все самое главное о церковном новолетии: что это такое, на какую дату оно приходится и как его принято отмечать. В этот день православные христиане возносят благодарственные молитвы и просят благословения в наступившем году.

история
календарь
православная церковь
православные праздники
праздники
сентябрь
церковь
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
