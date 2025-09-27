Какой сегодня день? 27 сентября отправляются в путешествие туристы, люди обращаются не к ИИ, а к гугловской поисковой системе, как в старые добрые времена. Еще сегодня пьют шоколадное молоко и чешское пиво. А также в конце сентября с профессиональным праздником поздравляют тех, кто воспитывает маленьких россиян.

Памятные даты и исторические события 27 сентября

Какие праздники отмечают 27 сентября? Сегодня весь мир говорит о Дне туризма. Это праздник для всех, кто любит открывать новые горизонты. В 2025 году Россия участвует в торжествах уже в 43-й раз. Это профессиональный день для работников турагентств, гидов и представителей туриндустрии, но прежде всего — праздник для миллионов путешественников. Путешествия стирают границы, помогают лучше понимать друг друга и дарят бесценный опыт. Давайте запланируем сегодня новую поездку?

27 сентября 2025 года наша страна в 23-й раз официально празднует День воспитателя и всех сотрудников дошкольных учреждений. Хоть дата учреждена не так давно, праздник уже прочно вошел в календарь важных дат, подчеркивая значимость труда тех, кто закладывает основы личности с самых ранних лет. В этот день чествуют не только воспитателей, но и весь персонал садиков: помощников воспитателей, нянь, логопедов, психологов, музыкальных работников, тех, кто готовит блюда для малышей. Каждый из них вносит вклад в создание комфортной и развивающей среды для детей. Поздравим же их!

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 сентября 2025 года Фото: Shutterstock/FOTODOM

Необычные праздники и интересные факты

Каждый год 27 сентября Чехия и поклонники ее главного напитка по всему миру поднимают бокалы в честь Czech Beer Day. Это не просто день пива — это праздник многовековой культуры. Чешское пиво стало эталоном для всего пивоваренного мира. Но празднуйте сегодня в меру! Как вариант: вместо чешского пива можно пропустить пару стаканчиков шоколадного молока.

Ведь сегодня отмечается еще один необычный праздник! 27 сентября жители США погружаются в сладкую ностальгию: здесь отмечают день напитка, который для американцев стал символом детства, школьных обедов и домашнего уюта. Это день посвящен шоколадному молоку! Вы его пробовали? Это подслащенное молоко со вкусом шоколада, которое можно приготовить, смешав шоколадный сироп с молоком. Но можно сделать и какао с зефирками. Выбор за вами!

Церковные и религиозные праздники сегодня

У религиозных людей сегодня Воздвижение Креста Господня.

Именины и дни ангела 27 сентября

Сегодня именины у нескольких: Иван, Игнатий, Михаил, Петр, а также Авдей, Андрей, Василий, Гавриил, Давид, Евгений, Иосиф, Константин, Николай и Семен.

Какой религиозный праздник 27 сентября Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Этот день в истории: что произошло 27 сентября?

Ровно 162 года назад в Петербурге произошло событие, заложившее основу российского дошкольного образования: супруги Аделаида и Карл Люгебиль открыли первый в России детсад. Хоть первое учреждение для детей в Российской империи и открылось в 1859 году, в Гельсингфорсе (ныне Хельсинки), петербургское заведение стало точкой отсчета именно для русской системы дошкольного воспитания.

Какой сегодня день? 27 сентября свое неофициальное 27-летие отмечает поисковая система Google. Ее создатели Ларри Пейдж и Сергей Брин потрудились так, что их система давала гораздо более релевантные результаты, чем существующие в те годы аналоги. Хотя домен google.com был зарегистрирован в 1997 году, именно 27 сентября 1998 года гении официально объявили о запуске своего проекта. Да, искусственный интеллект для некоторых уже стал неотъемлемой частью интернет-жизни, но не стоит забывать о том, с чего все начиналось!

Кто умер и родился 27 сентября

Ровно 66 лет назад в Эдинбурге родился Ирвин Уэлш — писатель, который вывернул наизнанку благополучную реальность 1990-х и показал миру другую Британию: мир наркотиков, ультраправых скинхедов и отчаявшегося рабочего класса. Его роман «На игле» (1993) стал манифестом целого поколения, а фраза Choose life — ироничным слоганом эпохи.

27 сентября 1922 года родился Михаил Шуйдин — легендарный советский клоун, прославившийся как участник дуэта с Юрием Никулиным. До клоунады он был виртуозным акробатом, что определило его динамичный стиль. Его мастерство строилось не на словах, а на точной пластике и акробатике. Творчество Шуйдина стало эталоном физической клоунады, повлияв на поколения артистов.

Кто родился 27 сентября Фото: Юрий Сомов / РИА Новости

В этот день 1967 года умер Феликс Юсупов. Он вошел в историю как один из участников убийства Григория Распутина в 1916 году — заговора, который должен был спасти монархию, но ускорил ее падение. Он женился на племяннице Николая II Ирине Александровне, став частью императорской семьи. После революции Юсупов эмигрировал, а его мемуары стали бестселлером, сохранив свидетельства о закате царской России. Его смерть в 1967 году символически закрыла главу истории дореволюционной аристократии.

Три года назад скончался заслуженный артист России Борис Моисеев. Его сольные шоу, сочетавшие театр, танец и эпатаж, собирали аншлаги, а песни «Голубая луна» и «Девичья башня» стали культовыми. Несмотря на критику, он до конца оставался символом свободы самовыражения, доказав, что искусство не имеет границ.