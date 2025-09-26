Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 13:01

Испанки идеально этим владеют: рецепт шарлотки с цитрусовыми нотками

Испанки идеально этим владеют: рецепт шарлотки с цитрусовыми нотками Испанки идеально этим владеют: рецепт шарлотки с цитрусовыми нотками Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Испанская шарлотка с цитрусовыми нотами готовится очень просто! Что для нее нужно подготовить: кисло-сладкие яблоки — 600 г, 1 большой апельсин, яйца — 5 шт., сахар — 130 г, мука — 160 г, масло оливковое — 150 мл, корица молотая — 10 г, разрыхлитель пекарский — 7 г, соль — 3 г.

Шарлотка с яблоками готовится так: очищенные фрукты режем тонкими пластинами, снимаем цедру с апельсина теркой и выжимаем немного нектара. Женим эти компоненты с корицей.

Взбиваем яйца, сахар и соль 5 минут блендером. Вливаем масло и апельсиновый сок. Добавляем туда муку с разрыхлителем. Далее по рецепту шарлотки смазываем форму маслом, распределяем яблоки по дну и заливаем тесто. Держим пирог при 180 °C в духовке около 40 минут.

Ранее NEWS.ru предложил рецепт белорусских картофельных шариков.

