Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 26 сентября 2025 года

Какой сегодня день? 26 сентября многие встречаются с друзьями, с которыми дружили когда-то давно, готовят лучшие завтраки и думают, как важна контрацепция. Также очень важно сегодня обговорить вопрос целесообразности использования ядерного оружия. А еще 26 сентября родился граммофон.

Памятные даты и исторические события 26 сентября

Что отмечают сегодня в мире? Этот день ставит перед человечеством самый важный вопрос: можем ли мы обеспечить безопасность, не держа мир на грани катастрофы? Идея ядерного сдерживания — «мир через страх» — десятилетиями поддерживала хрупкий баланс. Но эта логика стала ловушкой, где любая ошибка может привести к точке невозврата. 26 сентября мир выступает за то, чтобы ядерное оружие было полностью ликвидировано.

В конце сентября мир отмечает день контрацепции — не просто дату в календаре, а тревожный сигнал для общества. Из-за низкой осведомленности подростков и молодежи о базовых принципах сексуального воспитания наблюдается рост незапланированных беременностей, абортов и числа юных матерей, не готовых к родительству.

26 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире Фото: Shutterstock/FOTODOM

Необычные праздники и интересные факты

Какие праздники отмечают 26 сентября? Сегодня День лучшего завтрака! Это международный праздник, напоминающий о важности первого приема пищи для здоровья, энергии и продуктивности на весь день. В этот день особенно рекомендуется позаботиться о качестве своего завтрака, включив в него полезные элементы, такие как белки, сложные углеводы и клетчатка, а также устроить приятный утренний ритуал. Ну что, отметим вместе?

Жизнь часто разбрасывает тех, кто когда-то делил парту, улицу или студенческое общежитие, по разным городам и странам. Ностальгия по общему прошлому — тому, что крепче любых связей, — и стала причиной появления неофициального, но такого важного необычного праздника. Он называется День встречи со старыми друзьями.

Необычный праздник сегодня, 26 сентября Фото: Shutterstock/FOTODOM

Церковные и религиозные праздники сегодня

Какой сегодня праздник еще? Люди верующие посвящают этот день Памяти обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме.

Именины и дни ангела 26 сентября

В честь кого сегодня пекут каравай? Дни ангела 26 сентября у Валериана, Ильи, Корнелия, Лукьяна, Юлиана, Юстины, Дамиана. Всех имен физически назвать не можем!

Этот день в истории: что произошло 26 сентября?

Какой сегодня день? Сложно представить, но всего 150 лет назад музыка не была доступна по щелчку пальца. Ее нельзя было скачать или включить в потоковом сервисе. Революцию совершило устройство, подарившее миру возможность слушать музыку дома, — граммофон. 26 сентября 1887 года Эмиль Берлинер получил патент на революционное изобретение.

26 сентября в 1960 году прозвучала самая длинная речь в истории ООН. Ее произнес революционер и бывший президент Республики Куба Фидель Кастро. На протяжении четырех с половиной часов он резко высказывался об империализме и колониализме, критикуя политику США. Он отстаивал право Кубы и других народов на суверенитет и самостоятельный путь развития.

Что случилось 26 сентября Фото: NC/AP/ТАСС

Кто умер и родился 26 сентября

26 сентября 1959 года на свет появился Илья Кормильцев. Он был известным российским поэтом, переводчиком, автором текстов группы «Наутилус Помпилиус» и музыкальным продюсером. А еще сегодня свой день рождения отмечает российская актриса театра и кино Светлана Иванова. Вы могли видеть ее в фильмах «Легенда № 17» и «Тест на беременность», сериале «Вербное воскресенье», а также в музыкальных клипах.

26 сентября 1940 года в СССР не стало Михаила Кошкина — главного конструктора танка Т-34. Он умер от осложнений пневмонии, не дожив до 42-летия. Также в этот день, но в 1979 году скончалась младшая дочка и секретарь писателя Льва Толстого. Александра Львовна основала музей в Ясной Поляне и Толстовский фонд.