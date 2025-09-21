Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 21 сентября 2025 года

Какой сегодня день? Представьте, ровно 1163 года назад зародилась российская государственность. 21 сентября праздник отмечают работники лесоперерабатывающей промышленности, а сегодня все думают, как достичь мира, и ищут сказки.

Памятные даты и исторические события 21 сентября

Какой сегодня день в России и мире? Во-первых, нужно во что бы то ни стало добиваться мира! И не забываем о том, в чем сила нашего государства.

День российской государственности

Россия — уникальное государство, сформировавшееся более тысячи лет назад благодаря добровольному объединению племен и культур. 862 год связан с призванием князя Рюрика и его братьев на княжение. Именно это событие считается символическим началом процесса создания российского государства. Сегодняшняя дата нацелена на то, чтобы не просто вспомнить о давних событиях, а укрепить связь между поколениями, воспитать гражданскую ответственность и напомнить: наше могущество всегда заключалось в единстве.

Нужен мир

После каждого военного конфликта цивилизация не шагает вперед, а откатывается назад, тратя силы на восстановление и осмысление ошибок вместо развития. Именно поэтому более 50 лет назад была создана ООН — Организация Объединенных Наций. Ею был учрежден Международный день мира как напоминание: хрупкий мир требует диалога, а не оружия.



Необычные праздники и интересные факты

Пока одни праздники напоминают о серьезном, другие предлагают погрузиться в мир беззаботности и мечтаний. А что в этом плохого? Немного абстрагироваться от реальности иногда полезно.

О сказках

Что отмечают сегодня в мире? Необычный праздник 21 сентября — День поиска сказок. Это повод вспомнить, что чудеса живут рядом, стоит лишь захотеть их увидеть. Устройте детям квест по следам сказочных героев, почитайте с ними сказки под одеялом с фонариком или сочините свою собственную волшебную историю. Взрослым этот праздник напоминает: именно «невозможное» часто двигает человечество вперед — от полетов в космос до изобретения интернета.

Успевай загорай

Сегодня отмечают день удачного загара в бабье лето. Нужно постараться успеть нормально загореть, так как погода может быть капризной — то дождь, то солнце.

Церковные и религиозные праздники сегодня

Рождество Пресвятой Богородицы является важным праздником в церковном календаре.



Именины и дни ангела 21 сентября

21 сентября именины празднуют Александр, Ангелина, Даниил, Ефрем, Корнилий, Леонид, Максим, Петр и Семен.

Этот день в истории: что произошло 21 сентября?

В этот день произошло кое-что яркое в мире литературы. И не только.

Основа военно-морской державы

В 1721 году указом императора Петра I от 21 сентября был основан первый военный порт в России, который получил название Новая Голландия. Сегодня это остров в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, ограниченный рекой Мойкой, Крюковым и Адмиралтейским каналами.

Хоббит родился

Какой сегодня день? 21 сентября, 88 лет назад, в оксфордском издательстве была опубликована книга, которая изменила историю фэнтези навсегда. «Хоббит, или Туда и обратно», написанная как сказка Дж. Р. Р. Толкином для его детей, неожиданно стала мировой сенсацией. Читатель узнал о путешествии Бильбо Бэггинса и тринадцати гномов, которые отправились за сокровищами дракона Смауга. История покорила читателей сочетанием английского юмора, скандинавской мифологии и глубинной мудрости.

Кто умер и родился 21 сентября

В этот день 1947 года родился знаменитый Король Ужасов — писатель Стивен Кинг. Позднее, 21 сентября в 1959 году, на свет явился Виктор Вержбицкий — известный актер театра и кино России и Советского Союза. Вы могли видеть его в «Ночном Дозоре», «Дневном Дозоре» и «Адмирале».



21 сентября в 2001 году мир покинул талантливый Георгий Полонский. Он был сценаристом и драматургом, чье имя широко известно в России. Смотрели его фильм «Доживем до понедельника»?