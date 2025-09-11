День граненого стакана: история главного символа советской эпохи

Легендарные граненые стаканы стали символом советской эпохи. Теперь чаще всего их можно встретить в поездах и столовых. NEWS.ru сегодня расскажет о Дне граненого стакана, который празднуется в России 11 сентября.

Вера Мухина: правда и мифы о создателе стакана

Поездная романтика невозможна без чашечки горячего кофе, а точнее, без граненого стакана — неотъемлемого спутника в наших путешествиях по железной дороге.

Кто же придумал интересный стакан в советское время? Авторство приписывают скульптору Вере Мухиной, которая больше известна как создатель знаменитого памятника «Рабочий и колхозница», который украшает проспект Мира в Москве. Обязательно сделайте у него фото! Можно даже с граненым стаканом. Почему нет?

Какие существуют мифы о граненом стакане? Первый гласит, что, мол, Петр I приказал сделать стаканчик такой прочности, чтобы он не бился, если упал вдруг со стола или выскользнул из рук. По преданию, мастер-стеклодув продемонстрировал царю свое изобретение, и Петр решил сразу его проверить: бросил на землю, и он не разбился. Другая версия гласит, что граненый стакан изобрела именно Вера Мухина в годы блокады Ленинграда, чтобы голодные люди могли лучше удержать его в руках.

Но исторических документов, подтверждающих, что стакан изобрели во времена правления Петра Великого, нет. Как и доказательств, что автором разработки была Мухина. Первые стеклянные стаканы «особой прочности» появились еще в XVII веке, а эталоном стакана с гранями провозгласили именно советскую модель. Вероятнее всего, именитая скульптор Мухина только усовершенствовала форму стакана-легенды, чтобы его было легко использовать в советских столовых. Такой «идеальный» с гранями стали выпускать 82 года назад. Массовое производство небьющихся стаканов было запущено на заводе в Гусь-Хрустальном.

День граненого стакана 11 сентября: история советского символа Фото: Борис Лосин / РИА Новости

Почему у стакана именно 16 граней? Технологический секрет

Что еще нужно знать в День граненого стакана об этом культовом бытовом объекте? Есть красивая версия, что цифра 16 в стакане играла особую роль, так как являлась символом 16 республик, входивших в состав Союза. Однако это лишь очередной миф, поскольку количество республик периодически изменялось, а на деле стаканы производили и с 10, 12, 14, 18 и 20 гранями. Почему их количество разнилось? Это зависело от года выпуска и завода. Однако у самого популярного, можно сказать, классического «друга» советских граждан в быту — 16 граней.

Почему их столько? Поскольку в первую очередь четное количество было практично. Тогда не надо было тратить много средств на массовое производство, поэтому все советское общество закупило для своих кухонь прочные стаканы. Также грани служат ребрами жесткости, что делает стекло более прочным и защищает от раскалывания при падении. А еще благодаря граням стаканы удобно держать в руке. Заметили, что они не выскальзывают? Его можно брать даже мокрыми руками, в то время как даже самая удобная кружка с ручкой выпадает из рук.

А еще в эпоху, когда электронные весы были редкостью, а кулинарные рецепты передавались из рук в руки или по наследству в виде записей в затертых тетрадках, главным эталоном точности на кухне выступал обычный граненый стакан. Им измеряли, сколько нужно муки добавить в пирог, сколько сахара и даже яиц.

Граненый стакан в советском фольклоре и культуре

Что значит День граненого стакана в России? И зачем нужен этот праздник 11 сентября? Отвечаем: чтобы поностальгировать и вспомнить один из самых узнаваемых символов советской эпохи. По факту такую модель стакана можно считать идеальной — доказательством тому ее непреходящая популярность.

Прозрачный, многогранный и невероятно узнаваемый. Он не просто стоял на каждом столе — он снимался в главных ролях в сценах заводских столовых, коммунальных кухонь и дружеских застолий. Граненый стакан стал невольным актером — безмолвным, но красноречивым свидетелем целой эпохи. А еще он был героем советских анекдотов, помните какой-нибудь из них?

Что значит День граненого стакана Фото: Shutterstock/FOTODOM

Помимо своего прямого назначения, граненый стакан в Советском Союзе исполнял и важную социальную миссию — он был частью культовых автоматов с газированной водой. Перед тем как подставить стакан под струю шипящей сладкой водички, его полагалось сполоснуть в том же автомате. Сегодня это кажется немыслимым — пить из посуды, которой пользуются все. Это был своеобразный акт доверия между людьми ушедшей эпохи.

День граненого стакана не значится в официальных календарях, но его душевно отмечают те, кому понятен и ценен предмет советского быта. В соцсетях в этот необычный праздник устраивают флэшмобы: пользователи выкладывают архивные семейные фото с гранеными стаканами, делятся воспоминаниями.

Офлайн-пространство подхватывает эстафету. Бары и столовые на один день превращаются в порталы в прошлое, предлагая «ностальгические обеды», где компот или морс наливают в те самые знакомые до боли граненые стаканы. Музеи достают раритетные экспонаты, а энтузиасты устраивают тематические вечеринки, где главный гость — не человек, а предмет, хранящий дух ушедшей эпохи.

День граненого стакана в России — не просто праздник. Это диалог поколений, который предлагаем поддержать и вам. К слову, 11 сентября является также Всероссийским днем трезвости. Давайте продолжим пить из граненых стаканов газировку, а алкоголь оставим в прошлом. Договорились?