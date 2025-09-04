С яблочным вкусом: маринованная капуста на зиму в пряном маринаде

Готовим самую вкусную маринованную капусту вместе с NEWS.ru! Добавляем яблоки и перец — очень интересное сочетание.

Основа: поздняя капуста — 2 килограмма, морковь сочная — 3-4 корнеплода, перец болгарский разноцветный — 2–3 штуки, яблоки осенних твердых сортов — 2 штуки, чеснок отборный — 5–7 зубков. Для заливки (расчет на литрушку): вода — 500 миллилитров, уксус столовый 9% — 50 миллилитров, сахарный песок — 2 столовые ложки, крупная соль — 1 столовая ложка, масло подсолнечное — 1 столовая ложка (добавляется непосредственно в тару), лаврушка — 1-2 листа, перец горошком — 3–5 штук.

Маринованная капуста на зиму готовится так: шинкуем ее, морковь трем, перцы режем соломкой. Неочищенные яблоки превращаем в дольки, чеснок нарезаем тончайшими пластинами. Смешиваем все ингредиенты.

Наполняем чистые банки смесью и заливаем маринадом. Его готовим так: соединяем воду, соль и сахар. После закипания провариваем 2–3 минуты с лаврушкой. Сверху вливаем масло, создавая защитный слой.

Стерилизуем в кипящей водяной бане: 15–20 минут для литровых емкостей. Герметично укупориваем маринованную капусту на зиму.

