Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 19:19

С яблочным вкусом: маринованная капуста на зиму в пряном маринаде

С яблочным вкусом: маринованная капуста на зиму в пряном маринаде С яблочным вкусом: маринованная капуста на зиму в пряном маринаде Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовим самую вкусную маринованную капусту вместе с NEWS.ru! Добавляем яблоки и перец — очень интересное сочетание.

Основа: поздняя капуста — 2 килограмма, морковь сочная — 3-4 корнеплода, перец болгарский разноцветный — 2–3 штуки, яблоки осенних твердых сортов — 2 штуки, чеснок отборный — 5–7 зубков. Для заливки (расчет на литрушку): вода — 500 миллилитров, уксус столовый 9% — 50 миллилитров, сахарный песок — 2 столовые ложки, крупная соль — 1 столовая ложка, масло подсолнечное — 1 столовая ложка (добавляется непосредственно в тару), лаврушка — 1-2 листа, перец горошком — 3–5 штук.

Маринованная капуста на зиму готовится так: шинкуем ее, морковь трем, перцы режем соломкой. Неочищенные яблоки превращаем в дольки, чеснок нарезаем тончайшими пластинами. Смешиваем все ингредиенты.

Наполняем чистые банки смесью и заливаем маринадом. Его готовим так: соединяем воду, соль и сахар. После закипания провариваем 2–3 минуты с лаврушкой. Сверху вливаем масло, создавая защитный слой.

Стерилизуем в кипящей водяной бане: 15–20 минут для литровых емкостей. Герметично укупориваем маринованную капусту на зиму.

Ранее NEWS.ru писал о рецепте маринованных помидоров с персиками.

общество
кулинария
рецепты
домашние заготовки
Алина Ясинская
А. Ясинская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стармер чудом избежал подрыва на «секс-бомбе» в британском парламенте
Четырехлетняя девочка утонула на мелководье в Адриатическом море
Трамп отказался от помощи граничащим с Россией странам
Украинские кол-центры начали атаковать новые страны
В Центробанке объяснили, как обезопасить себя от блокировки карты
В Германии пришли к неутешительному выводу насчет «экономического поворота»
Хит вашей зимней кладовой: сочная и острая маринованная капуста
Россияне начали штурмовать Хогвартс, но не в Лондоне
«Карл слаб»: британской монархии предрекли незавидное будущее
В РСТ раскрыли, на сколько вырастет турпоток из Китая в РФ при безвизе
Знаменитый боец UFC начал президентскую кампанию
Стало известно, как торговые войны могут снизить мировой рост экономики
Удивительные животные, которые почти не пьют воду
Суд принял важное решение по таджикской организации «Ватан»
Пенсионерка неожиданно «ожила» в больнице Петербурга
Небензя обозначил, что нужно учесть для мирного урегулирования на Украине
«Ущербный фюрер-канцлер»: канцлер Мерц ведет Германию в пропасть
Украина во мраке, маневр Путина, лютое пекло во Львове: что будет дальше
Эстония нашла способ облегчить жизнь союзникам в НАТО
МИД: РФ не уклонялась от выплат пострадавшим и жертвам авиакатастрофы AZAL
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.