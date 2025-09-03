Саммит ШОС — 2025
Чистая классика: салат из огурцов на зиму — с морковушкой и луком

Готовим вместе с NEWS.ru вкусный салат из огурцов на зиму. Рецепт опубликован в нашем материале!

Нужны: огурцы — 700 г (кружки 4 мм), морковь — 150 г (соломка 3×3 мм), лук-шалот — 100 г (перья 2 см), чеснок — 4 зубца (пластины 1 мм), укроп семенной — 3 зонтика (15 г), лист хрена — 1 шт. (8 г), лист вишни — 4 шт. (6 г).

Рассол на огурцы: вода — 500 мл, соль — 25 г, сахар тростниковый — 15 г, уксус яблочный натуральный — 50 мл, перец горошком — 8 шт., зерна горчицы — 1/2 ч. л.

Салат из огурцов на зиму готовится так: главный овощ замочить на 2 часа в ледяной воде, нарезать без термообработки. Нашинковать морковь. В стеклянную тару уложить листья хрена и вишни, зонтики укропа. Чередовать слои огурцов, моркови и лука-шалота. Верхний слой — пластины чеснока.

Рассол на огурцы готовим так: воду довести до кипения, растворить соль и сахар, добавить специи. Охладить до +5 °C и влить уксус.

Добавить в массу холодный рассол, установить гнет из керамики. Выдержать 48 часов при +3–5 °C. Переложить салат из огурцов на зиму в стерильные банки, залить профильтрованным рассолом. Герметично закрыть.

