День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 23:32

С мандаринами и розмарином: необычные маринованные огурцы на зиму

С мандаринами и розмарином: необычные маринованные огурцы на зиму С мандаринами и розмарином: необычные маринованные огурцы на зиму Фото: Shutterstock/FOTODOM

NEWS.ru не скупится на хорошие рецепты. На этот раз предлагаем приготовить маринованные огурцы «Цитрусовый рассвет» с мандаринами и розмарином.

Нужны: 500–600 г корнишонов с плотной кожурой, 1-2 спелых мандарина (очищенных, разделенных на дольки), 2 веточки свежего розмарина, 3 зубчика чеснока, 1/2 стручка острого перца чили, 1 ч. л. высушенной лимонной цедры.

Для маринада: 500 мл фильтрованной воды, 1 ст. л. каменной соли, 2 ст. л. тростникового сахара, 50 мл яблочного уксуса (6%), 50 мл свежевыжатого мандаринового сока, 1 ч. л. зерен горчицы, 4-5 горошин душистого перца.

Как готовить эти маринованные огурцы на зиму: вымочить их в ледяной воде 120 минут. На дно чистой литрушки уложить розмарин, очищенный чеснок, перец и цедру. Плотно упаковать огурцы, переслаивая мандариновыми дольками.

Компоненты маринада смешать, довести до кипения на сильном огне. Залить кипящим раствором содержимое банки, прикрыть жестяной крышкой. После естественного остывания термостатировать при +4 °C 24 часа.

Ранее NEWS.ru публиковал рецепт соуса ткемали с грушей.

общество
рецепты
домашние заготовки
кулинария
Алина Ясинская
А. Ясинская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Клоун-наркоман!» Французы ненавидят диктатора Макрона и готовятся к стачке
День Мирона 30 августа: как защитить дом и семью по народным традициям
«Украинцы их применят»: США передают вооружения, позволяющие бить вглубь РФ
Скандал на Олимпиаде, роман с принцем, браки с Джигурдой: как живет Анисина
Составлен список стран и участников «Интервидения-2025» в Москве
«Твердый протест»: российского посла вызвали в МИД Румынии
Супруги вывезли в Чехию и вернули назад 800 украинцев ради пособий
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 августа 2025 года
Утвержден порядок определение цен на «курительную» продукцию
Донатят ВСУ, любят Берлин: как живут дочь и внучки Горбачева
Иранские СМИ развели кампанию по подрыву отношений с РФ
С мандаринами и розмарином: необычные маринованные огурцы на зиму
«Неучи с Банковой»: Захарова указала на безграмотность киевских властей
Правительство скорректировало правила призыва на военную службу
Мужчину с трендовым «гвоздем» от Cartier задержали во Внуково
Бабье лето или морозы? Синоптики «убили» новым прогнозом погоды на сентябрь
Пловец пропал в Босфоре, альпинистка застряла на горе: главные ЧП за неделю
«Мы напомним про это»: Зеленский пытается диктовать свои условия Трампу
Забудьте о простуде с этой хреновиной с клюквой: рецепт внутри
Венгрия может сорвать планы Евросоюза по Украине
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.