С мандаринами и розмарином: необычные маринованные огурцы на зиму

NEWS.ru не скупится на хорошие рецепты. На этот раз предлагаем приготовить маринованные огурцы «Цитрусовый рассвет» с мандаринами и розмарином.

Нужны: 500–600 г корнишонов с плотной кожурой, 1-2 спелых мандарина (очищенных, разделенных на дольки), 2 веточки свежего розмарина, 3 зубчика чеснока, 1/2 стручка острого перца чили, 1 ч. л. высушенной лимонной цедры.

Для маринада: 500 мл фильтрованной воды, 1 ст. л. каменной соли, 2 ст. л. тростникового сахара, 50 мл яблочного уксуса (6%), 50 мл свежевыжатого мандаринового сока, 1 ч. л. зерен горчицы, 4-5 горошин душистого перца.

Как готовить эти маринованные огурцы на зиму: вымочить их в ледяной воде 120 минут. На дно чистой литрушки уложить розмарин, очищенный чеснок, перец и цедру. Плотно упаковать огурцы, переслаивая мандариновыми дольками.

Компоненты маринада смешать, довести до кипения на сильном огне. Залить кипящим раствором содержимое банки, прикрыть жестяной крышкой. После естественного остывания термостатировать при +4 °C 24 часа.

