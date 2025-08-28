День знаний — 2025
Идеальный вкус: готовим соус ткемали «Боржоми» с грушей и тархуном

Идеальный вкус: готовим соус ткемали «Боржоми» с грушей и тархуном Идеальный вкус: готовим соус ткемали «Боржоми» с грушей и тархуном Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Что нужно, чтобы хорошо провести зиму? Один из проверенных способов — приготовить вкусную домашнюю заготовку. Вместе с NEWS.ru варим грузинский соус ткемали по необычному рецепту.

Нужны: 800 г слив сорта ткемали, 400 г груш сорта «конференц» (без сердцевины), 80 г чесночка, 30 г свежего тархуна, 1 ч. л. молотого пажитника (шамбалы),1 ст. л. классического хмели-сунели, 100 мл сухого белого вина, 2 ст. л. цветочного меда, соль среднего помола — по вкусу, 2 ст. л. свежевыжатого лимонного фреша.

Этот домашний соус ткемали готовится так: нарезанные сливы и груши варим в винном бульоне 20 минут до полного размягчения. Горячую фруктовую массу пропустить через сито и вернуть на огонь. Добавить прессованный чеснок, рубленый тархун, специи, мед и соль.

Томить соус ткемали на медленном огне 15 минут. За 2 минуты до готовности влить цитрусовый фреш. Распределить по чистым стеклянным бутылкам и герметично укупорить.

Ранее NEWS.ru публиковал рецепт домашнего кетчупа из кабачков.

