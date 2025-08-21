Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 19:21

Без всяких «ешек»: готовим домашний кетчуп из кабачков

Без всяких “ешек”: готовим домашний кетчуп из кабачков Без всяких “ешек”: готовим домашний кетчуп из кабачков Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ароматный кетчуп собственного приготовления станет идеальной заменой магазинному. Выход: 1,3 литра. Рецепт — на NEWS.ru.

Нужны: кабачки — 2,3 кг, томатная паста — 190 г, репчатый лук — 450 г, чеснок — 10–12 зубчиков, сахар-песок — 110 г, соль — 1 ст. л., уксус столовый 9% — 75 мл, масло подсолнечное — 45 мл, паприка молотая — 1 ст. л., перец черный молотый — 1⁄2 ч. л., бутоны гвоздики — 3 шт.

Из кабачков ложкой выбираем мягкую часть, режем кубиками, лук шинкуем кольцами. В сотейнике пассеруем лук 4 минуты, бросаем кабачки и целый очищенный чеснок.

Вливаем 100 мл воды, томим кетчуп из кабачков на среднем огне 35 минут. Холодную смесь превращаем в пюре блендером и протираем его через сито. Добавляем томатную пасту, сахар, соль и сухие специи. Ставим на минимальный огонь и варим 50 минут. Не забываем помешивать.

Кетчуп из кабачков на зиму потемнеет, не пугайтесь. Вливаем уксус, кипятим еще 2 минуты. Соус разливаем по стерилизованным стеклянным банкам. Укупориваем, кутаем в одеяло. Храним в прохладном месте, а после вскрытия — в холодильнике.

Ранее NEWS.ru писал о вкусном сытном блюде — кабачки с фаршем в духовке.

общество
кулинария
рецепты
кетчуп
Алина Ясинская
А. Ясинская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мигрантка оказалась на скамье подсудимых за аферы на выплатах бойцу СВО
У Добронравова подозревают рак, Нагиев шпионит: новинки кино 21-27 августа
Нетаньяху объявил о скором завершении конфликта в Газе
В ФРГ потребовали спросить Зеленского о диверсиях на «Северных потоках»
Вилимски потребовал прекратить выплаты Киеву из-за «Северных потоков»
Как проверить, оригинал ли брендовая вещь? От часов до сумок
«Ставят телегу впереди лошади»: постпред РФ о гарантиях безопасности Киеву
Исинбаева в России: почему вернулась, неужели опять похороны?
В Верховной Раде Украины заявили о 100% антирейтинге Зеленского
Россиянин застрелил соседа из-за спора о заборе
Гениальный план Путина для ЕС, украинцев выгоняют из США: что будет дальше
Россия вышла из арбитражного процесса по «керченскому инциденту»
«Радиостанция Судного дня» повторила звучавшее перед СВО послание
Раскрыта дата слушаний по делу об экстрадиции Касаткина из Франции в США
Стало известно, сколько заявок подано на должность главы Верховного суда
Фигурантам группировки «Белая масть» могут дать пожизненные сроки
Четыре человека разбились насмерть в ДТП с «Газелью»
Юрист оценил вероятность запрета слова «инфоцыгане» в России
Раскрыта личность задержанного по делу о «Северных потоках» украинца
«Москвич» прокомментировал новость об отсутствии спроса на свою новинку
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.