Без всяких «ешек»: готовим домашний кетчуп из кабачков

Ароматный кетчуп собственного приготовления станет идеальной заменой магазинному. Выход: 1,3 литра. Рецепт — на NEWS.ru.

Нужны: кабачки — 2,3 кг, томатная паста — 190 г, репчатый лук — 450 г, чеснок — 10–12 зубчиков, сахар-песок — 110 г, соль — 1 ст. л., уксус столовый 9% — 75 мл, масло подсолнечное — 45 мл, паприка молотая — 1 ст. л., перец черный молотый — 1⁄2 ч. л., бутоны гвоздики — 3 шт.

Из кабачков ложкой выбираем мягкую часть, режем кубиками, лук шинкуем кольцами. В сотейнике пассеруем лук 4 минуты, бросаем кабачки и целый очищенный чеснок.

Вливаем 100 мл воды, томим кетчуп из кабачков на среднем огне 35 минут. Холодную смесь превращаем в пюре блендером и протираем его через сито. Добавляем томатную пасту, сахар, соль и сухие специи. Ставим на минимальный огонь и варим 50 минут. Не забываем помешивать.

Кетчуп из кабачков на зиму потемнеет, не пугайтесь. Вливаем уксус, кипятим еще 2 минуты. Соус разливаем по стерилизованным стеклянным банкам. Укупориваем, кутаем в одеяло. Храним в прохладном месте, а после вскрытия — в холодильнике.

