Сытнее блюда нет: готовим кабачки с фаршем в духовке — укропчик для аромата

Сытнее блюда нет: готовим кабачки с фаршем в духовке — укропчик для аромата

Сытнее блюда нет: готовим кабачки с фаршем в духовке — укропчик для аромата

Не знаете, что приготовить на обед или ужин? Далеко ходить не надо: берите идею NEWS.ru. Рецепт кабачков с фаршем в духовке — в нашем материале.

Нужны: 2 молодых кабачка (около 25 см длиной), 400 г смешанного мясного фарша, 1 крупная луковица, 2 дольки чеснока, 1 ст. л. концентрированной томатной пасты, 100 г твердого сыра, 2 ст. л. подсолнечного масла, соль морская, перец черный молотый, пучок свежего укропа.

Кабачки с фаршем в духовке готовят так: вымытые овощи разрезаем вдоль на половинки, ложкой аккуратно убираем сердцевину, оставив бортики 1,5 см. Мякоть измельчить мелко, с луком поступить точно так же. Чеснок пропустить через пресс.

На разогретой сковородке с маслом обжариваем лук до золотистости (4–5 минут), добавляем фарш, разминая вилкой. Ввести томатную пасту и кабачковую мякоть. Тушить массу под крышкой 7–8 минут.

Потом посолить кабачковые лодочки и плотно заполнить мясной начинкой. Сверху посыпать тертым сыром. Печь разогреваем до 185 °C. Запекайте кабачки с фаршем в духовке примерно полчаса, пока не образуется румяная корочка, на это нужно около 50 минут.

Ранее мы рассказывали, как приготовить быстрые лепешки с творогом и зеленым луком.