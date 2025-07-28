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28 июля 2025 в 09:13

Станете скорострелом: за 15 минут делаем лепешки с творогом и зеленым луком

Станете скорострелом: за 15 минут делаем лепешки с творогом и зеленым луком Станете скорострелом: за 15 минут делаем лепешки с творогом и зеленым луком Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хотите приготовить лепешки с творогом на сковороде? Классный рецепт есть на NEWS.ru. Для вкуса добавляем зеленый лук. Подробнее — в материале.

Что нужно: деревенский творог 9% — 300 г, перья молодого лука — 15–20 стеблей, пшеничная мука высшего сорта — 180 г, яйцо категории С0 — 1 шт., разрыхлитель теста — 5 г, мелкая соль — 3 г, масло виноградной косточки — для обжарки.

Лепешки с творогом готовятся так: размять в миске вилкой главный ингредиент, добавить яйцо, соль, нарезанный кольцами лук. Всыпать просеянную муку с разрыхлителем и вымесить эластичное тесто. Разделить массу на 8 равных порций. Сформировать шарики, обвалять в муке. Раскатать скалкой до толщины 4–5 мм.

На разогретой сковороде с маслом жарим лепешки с творогом до румяной корочки. Убираем лишний жир сухими полотенцами, и все! За 15 минут получается хрустящая вкуснятина.

общество
рецепты
кулинария
лепешки
Алина Ясинская
А. Ясинская
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