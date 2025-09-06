Болезнь как рукой снимет: капуста в домашних условиях с куркумой и имбирем

Болезнь как рукой снимет: капуста в домашних условиях с куркумой и имбирем

Болезнь как рукой снимет: капуста в домашних условиях с куркумой и имбирем

NEWS.ru заботится о вашем здоровье, поэтому предлагаем не только вкусные рецепты солений, но и полезные. Готовим для иммунитета капусту в домашних условиях.

Нужны: капуста белокочанная — 1 кг, морковь — 1 корнеплод, имбирь — отрезок 20–30 г, чеснок — 3–4 дольки, куркума молотая — 1 ч. л., семена укропчика — 1 ч. л., соль — 1 ст. л.

Полезная капуста в домашних условиях: режем средне ее и морковь, измельчаем имбирь и чеснок. Соединить все компоненты куркумой и укропом.

Сжимаем посыпанную солью смесь, чтобы выделился сок. Утрамбовываем, чтобы получился рассол, ставим гнет. Ферментировать при стабильной +20 °C 72–120 часов. Дальше хранить в холодном месте.

Ранее NEWS.ru писал о рецепте маринованной капусты с имбирем.