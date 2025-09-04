Саммит ШОС — 2025
С восточным акцентом: маринованная капуста с имбирем и куркумой

С восточным акцентом: маринованная капуста с имбирем и куркумой

Готовим вместе с NEWS.ru пряную маринованную капусту на зиму. Это будет открытие сезона!

Основа: вилок капусты — 1 кг, сладкая морковь — 1-2 корнеплода, чеснок — 4-5 долек, корень имбиря — отрезок 3–4 см, куркума молотая — 1 ч. л., острый перец (свежий или хлопья) — на свой вкус.

Для маринада: вода питьевая — 500 мл, уксус столовый 9% — 100 мл, сахар-песок — 100 г, соль — 1 ст. л. без верха, масло растительное рафинированное — 50 мл.

Маринованная капуста на зиму готовится так: нарезаем ее тонкой стружкой, измельчаем морковь на терке, чеснок и имбирь прессуем, чили мелко рубим. Соединяем овощи в объемной миске, вводим куркуму и перец, аккуратно сминаем руками.

В сотейнике смешиваем ингредиенты для рассола и доводим до активного кипения. Снимаем с плиты и сразу вливаем уксус. Заливаем маринованную капусту, ставим сверху гнет (тарелка + банка с водой). Оставляем для медленного остывания и первичной пропитки на 6–8 часов в кухонных условиях. Готовый салат на зиму перекладываем в стеклянную тару вместе с рассолом.

Ранее NEWS.ru писал, как приготовить соус ткемали с грушей.

