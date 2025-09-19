Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 19 сентября 2025 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 19 сентября 2025 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 19 сентября 2025 года

В этот день мы все богаты — богаты на торжества. NEWS.ru продолжает рассказывать, какой сегодня день в России и мире. На этот раз поговорим о 19 сентября. Поделимся информацией о личностях, которые родились в этот день, а также тем, чем 19 сентября запомнилось миру.

Что за праздники отмечают сегодня в России и мире?

Уйма праздников приходится на сегодняшний день. Так, в нашей стране торжества устраивают те, кто начисляет нам зарплаты, а 19 сентября с особым значением используют смайлики и выгуливают настроение.

Памятные даты и исторические события 19 сентября

Почему сегодняшний день важен? Например, потому, что 19 сентября отмечается сразу два профессиональных праздника.

Праздник секретарей

Сегодня подарки дарим административным работникам. Купите букет или просто отправьте в мессенджере поздравительную открытку знакомому секретарю или офис-менеджеру, помощнику директора компании или сотрудникам ресепшен.

Оружейники рулят

Какой сегодня праздник? День российского оружейника. Сегодня чествуют работников оборонно-промышленного комплекса. Свой профессиональный праздник отмечают инженеры, конструкторы и историки, которые создают и изучают отечественное оружие.

19 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Необычные праздники и интересные факты

В этот день устраивают праздники не только по серьезным поводам. А по каким еще? Подробнее — ниже в материале.

Покажите смайлик

Представьте себе в интернет-переписке сообщения без эмоджи. Странно? Возможно. В особенности миллениалам, которые обожают ставить «скобочки». Необычный праздник в мире сегодня — День появления смайлика. Именно этот «друг» помогает нам выражать эмоции в электронном общении вот уже 43 года! В 1982 году общество договорилось, что последовательность символов :‑) будет обозначать улыбающегося человека.

Настроение на прогулке

Что еще интересного в 19 сентября? Сегодня, например, выгуливают настроение. Это как? Да легко! Нагулять настроение — это что-то более понятное, что вы, вероятно, уже делали. Но вот попробуйте его именно выгулять!

Церковные и религиозные праздники сегодня

Этот день крайне важен для тех, кто строго соблюдает религиозные каноны. Церковные праздники сегодня — День Мучеников Евдоксия, Зинона и Макария.

Церковный праздник сегодня Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Именины и дни ангела 19 сентября

А у кого дни ангела сегодня? Вот список имен: Давид, Иван, Михаил, Всеволод, Андрей, Фекла, Макар и Дмитрий. Всех назвать физически не сможем!

Этот день в истории: что произошло 19 сентября?

Как много событий происходит в эту секунду! Невозможно представить сколько. А что было в прошлом? Давайте заглянем в день 19 сентября.

Дамам слово

19 сентября 1893 года в мире произошло важное событие — женщинам предоставили право голоса на выборах. Первой страной, где прекрасный пол смог выражать свое политическое мнение, стала Новая Зеландия.

Взлет Ми-24

56 лет назад произошел полет первого вертолета Ми-24. Он считается первой советской моделью, предназначенной конкретно для боевых целей. Ми-24 стал первым в мире крупносерийным специализированным боевым вертолетом с убираемым шасси.

Кто умер и родился 19 сентября

В этот день 1911 года в Великобритании на свет появился Уильям Голдинг — писатель и лауреат Нобелевской премии по литературе. Его самая известная работа — роман «Повелитель мух». Позднее, через 58 лет, в этот же день родился российский боксер, чемпион мира Константин Цзю.

Кто родился 19 сентября Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

19 сентября 1935 года умер советский ученый, основоположник советской космонавтики Константин Циолковский. Он заложил основы теории движения ракет и обосновал использование ракет для космических полетов, а также выдвинул идею создания околоземных станций. 19 сентября 2020 года не стало советского театрального режиссера, телеведущего и актера Михаила Борисова.