Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 24 сентября 2025 года

Какой сегодня день? 24 сентября отмечают свой профессиональный праздник системные аналитики, женщины заботятся о своем здоровье и идут на фитнес. А еще сегодня происходят незапланированные безумства.

Памятные даты и исторические события 24 сентября

Какой сегодня день в России и мире? В конце сентября отмечаются интересные праздники!

О системных аналитиках

Системные аналитики — ключевые посредники между технологиями и людьми. Их задача — понять, чего хочет бизнес, и перевести эти пожелания на язык программистов, создав четкое техническое задание. Поздравьте знакомых профессионалов с их праздником!

О женском здоровье

Какие праздники отмечают 24 сентября? Сегодняшний день напоминает о главном приоритете современной женщины — гармонии между телом и психикой. Этот праздник давно вышел за рамки формальностей: фитнес-клубы в этот день открывают двери для бесплатных тренировок, а врачи проводят открытые лекции о ментальном здоровье.

24 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире Фото: Shutterstock/FOTODOM

Необычные праздники и интересные факты

По каким поводам еще люди устраивают торжества? Рассказываем о двух интересных праздниках!

День незапланированных безумств

История этого праздника окутана тайной, и именно это делает его таким притягательным. Кто-то считает, что его придумали те, кому отчаянно не хватало свободы в мире правил и условностей. День, когда можно сбросить маску «нормальности» и позволить себе то, о чем обычно приходится только мечтать.

О запятых

Еще один необычный праздник — День пунктуации. Хотите верьте, хотите нет, но он спасает нас от катастроф непонимания. Представьте: фраза «Казнить нельзя помиловать» всего одним знаком решает судьбу человека. Именно эту силу пунктуации и решил увековечить в 2004 году американский репортер Джефф Рубин.

Церковные и религиозные праздники сегодня

Сегодняшний день для верующих очень важен — День Преподобной Феодоры Александрийской Младшей.

Религиозный праздник 24 сентября Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Именины и дни ангела 24 сентября

На чьи сегодня именины испечем мы каравай? Дни ангела 24 сентября у Виктора, Германа, Дмитрия, Льва, Николая, у Феодоры, Евдокии, а также у других, но перечислить всех не сможем физически!

Этот день в истории: что произошло 24 сентября?

24 сентября 1852 года, задолго до братьев Райт и реактивных самолетов, человечество сделало первый робкий, но революционный шаг к управляемому полету. В этот день французский инженер Анри Жиффар поднялся в небо на дирижабле с паровым двигателем — историческом аппарате, напоминавшем гигантскую сигару с пропеллером. До Жиффара воздушные шары летели только туда, куда дул ветер.

Какой сегодня день? Ровно 108 лет назад русский летчик Константин Арцеулов укротил смертельный «штопор». Он преднамеренно вогнал свой «Ньюпор-21» в эту опасную спираль — и вышел из нее победителем. Этот полет длился всего несколько минут, но навсегда изменил историю мировой авиации. До 1916 года «штопор» считался «проклятием летчиков» — неконтролируемое падение с вращением почти всегда заканчивалось катастрофой.

Кто умер и родился 24 сентября

В 1956 году в этот день родился Сергей Летов — музыкант, создавший уникальный звуковой язык на стыке авангардного джаза, нойза и академического минимализма. Это старший брат легендарного Егора Летова.

24 сентября свой день рождения празднует российская актриса Александра Бортич. Вы могли видеть ее в фильмах «Как меня зовут», «Викинг», в сериалах «Шакал» и «Полицейский с Рублевки».

Кто родился сегодня Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

24 сентября 1920 года скончался Карл Фаберже — выдающийся российский ювелир немецкого происхождения, глава семейной фирмы, ставшей известной во всем мире благодаря созданию пасхальных яиц для царской семьи.

Ханс Гейгер, родившийся в 1882 году, был немецким физиком, который вместе с Эрнестом Резерфордом в 1908 году создал первый прибор для регистрации отдельных заряженных частиц, получивший впоследствии название счетчик Гейгера. Он умер 24 сентября 1945 года в Потсдаме.