Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 20 сентября 2025 года

Что за праздники отмечают сегодня в России и мире?

Сегодня в России утром пьют не чай и кофе, а начинают свой день с сока. Однако устраивать спонтанные чаепития никто не только не запрещает, но и рекомендует. Весь мир обращает сегодня особое внимание на чистоту. И 20 сентября праздник отмечают рекрутеры.

Памятные даты и исторические события 20 сентября

Какой профессиональный праздник отмечается сегодня? Как поддерживается чистота на планете? Ответы найдете ниже!

От них зависит ваш успех

Рекрутеры не просто подбирают персонал — они строят команды, которые выводят компании в лидеры, увеличивают прибыль и создают здоровую атмосферу в коллективе. В этот праздник 20 сентября по всей стране проходят отраслевые конференции, семинары и круглые столы, где рекрутеры делятся эффективными методиками поиска талантов.

Планета скажет вам спасибо

Всемирный день чистоты отмечается ежегодно. Проводится международная экологическая акция. Ее цель: очистить планету от мусора, способствовать грамотной утилизации отходов. В акции принимают участие миллионы людей из разных стран по всему миру, проводя совместные субботники. А вы сегодня планируете выйти на уборку?

Необычные праздники и интересные факты

Столько интересных праздников организуют по всему миру. Давайте кратко расскажем о двух из них.

С кружечкой чая на веранде

Чашка ароматного горячего чая — это самый быстрый и доступный способ «разморозить» душу после долгой недели. А если разделить этот момент с близкими, эффект станет в разы сильнее. В честь этого необычного праздника предлагаем отойти от привычных ритуалов. Заварите свой любимый чай, но сделайте это не на кухне, а в особенном месте — на балконе с видом на огни города, в саду под осенними листьями или на дачной веранде под теплым пледом.

Сочный день

С наступлением холодов наш организм как никогда нуждается в витаминной поддержке. По мнению специалистов, один из самых простых и вкусных способов укрепить иммунитет — регулярно употреблять натуральные соки. Осенью и зимой они становятся не просто напитком, а важным элементом здорового рациона, помогающим сохранять энергию и бодрость. Какой сегодня день в России? 20 сентября все пьют сок. Взбодритесь и вы!

Церковные и религиозные праздники сегодня

В православии есть праздник — Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Он отмечается именно сегодня, 20 сентября.

Именины и дни ангела 20 сентября

Александр, Василий, Евгений, Лев, Макар, Николай, Петр и Савва сегодня отмечают именины. Всех назвать мы не в силах — слишком много имен, но вот некоторые из них!

Этот день в истории: что произошло 20 сентября?

Как зарождался Каннский фестиваль? Какой знаменитый американец переехал в СССР? Рассказываем об этом ниже.

Каннский фестиваль

Первый Каннский кинофестиваль стартовал 20 сентября 1946 года, но его история могла начаться на семь лет раньше. Изначально мероприятие планировали провести в 1939 году, однако его пришлось отменить всего за сутки до открытия — Европу накрыла Вторая мировая война.

После долгих лет разрушений и хаоса фестиваль стал символом возрождения не только киноискусства, но и мирной жизни. В 1946 году он собрал тех, кто верил, что искусство может исцелять, объединять и давать надежду. С тех пор Канны остаются главным праздником кинематографа — напоминанием о том, что даже после самых темных времен наступает время для красоты и творчества.

Бросить все и уехать в СССР

История Ли Харви Освальда — бывшего морпеха США, который стал единственным официальным подозреваемым в убийстве президента Джона Кеннеди, — имеет неожиданный «советский» эпизод. В 1959 году он приехал в СССР с намерением навсегда отказаться от американского гражданства и стать советским гражданином. Освальд поселился в Минске, где устроился токарем на местный завод. Однако его романтические представления о жизни в СССР быстро развеялись. Уже через два года, в 1962-м, разочарованный Освальд вернулся в США вместе с «женой-советчанкой» и ребенком.

Кто умер и родился 20 сентября

В этот день 1954 года появился также на свет Геннадий Малахов. Он прошел путь от обычного инженера до главного популяризатора нетрадиционных методов оздоровления в стране. Его имя стало нарицательным благодаря телепрограммам «Малахов+» и «Доброго здоровьица!».

20 сентября 1959 года в Москве родился будущий гитарный гуру советского и российского рока Сергей Попов. Для меломанов он навсегда останется культовой фигурой, стоявшей у истоков двух легендарных групп: «Мастер» и «Ария».

Какой сегодня день? 20 сентября — дата смерти российской танцовщицы и актрисы Иды Рубинштейн. Ее имя навсегда вписано в историю мирового искусства. Ида скончалась во французском Вансе от сердечного приступа.

В этот день 2002 года оборвалась жизнь не просто талантливого актера и режиссера, а народного кумира целого поколения. Сергей Бодров — младший погиб в Кармадонском ущелье в Северной Осетии вместе со всей съемочной группой своего нового фильма «Связной». Причиной стал внезапный сход ледника Колка.