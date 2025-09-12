Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 сентября 2025 в 17:30

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 12 сентября 2025 года

Что случилось 12 сентября

Это удивительно, но что только люди не придумают: праздников не сосчитать, а отмечать же надо! Интересно и легко NEWS.ru продолжает рассказывать о памятных датах, о том, какие торжества организуются и какими историями пестрит только один выбранный день. Все подробности о праздниках 12 сентября — в нашем материале.

Что за праздники отмечают сегодня в России и мире?

Если вы хотите сделать свою жизнь чуточку ярче, то можно сделать себе и приятелям сегодня шоколадно-молочный коктейль. А еще осознать бытие, поиграть в любимую видеоигру и повязать крючком.

Памятные даты и исторические события 12 сентября

Какой сегодня день в России? Давайте расскажем, кто сегодня устраивает вечеринку в честь своего профессионального праздника. Также интересная дата сегодня — Всемирный день вязания крючком.

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 12 сентября 2025 года Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 12 сентября 2025 года Фото: Shutterstock/FOTODOM

Программисты рулят

Идея учреждения специального Дня программиста родилась в российской IT-среде. Сегодня компании айтишников устраивают мозговые штурмы, вечеринки, викторины. Спасибо им как минимум за то, что у нас есть возможность играть в мобильные игрушки! Поздравьте сегодня знакомых специалистов, работающих в этой отрасли.

Достаем пряжу и крючок

Какие праздники отмечают 12 сентября? Сегодня мастера рукоделия всего мира вооружаются крючками и закупают пряжу. Вяжем носочки, шапочки, подстилки для домашних животных — все, что желает ваша творческая душа. Праздник призван вдохновить людей на новые творческие свершения и напомнить о пользе вязания. Согласитесь, что подобные занятия успокаивают, а еще дают проявляться внутреннему творцу.

Необычные праздники и интересные факты

Не знаем, сколько точно экстравагантных праздников на планете Земля существует, но о двух из них, которые отмечаются сегодня, мы расскажем.

Осознанность — наше все

Важный и необычный праздник сегодня, 12 сентября, — День осознанности. Его отмечают во всем мире 14 лет подряд, с 2011 года. Цель этого дня — напомнить людям о важности внимательного отношения к себе и жизни, а также популяризировать практики осознанности, такие как медитация. В этот день проводятся семинары и группы по медитации, чтобы помочь людям обрести внутреннюю гармонию и развить самоконтроль.

12 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире 12 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире Фото: Shutterstock/FOTODOM

Церковные и религиозные праздники сегодня

День обретения мощей благоверного князя Даниила Московского является крайне важной датой для тех, кто интересуется религией. Он приходится на 12 сентября.

Именины и дни ангела 12 сентября

У кого сегодня день ангела? Опубликуем несколько имен, но их гораздо больше, обо всех не расскажешь! Итак: Алексей, Гавриил, Даниил, Максим, Петр, Семен.

Этот день в истории: что произошло 12 сентября?

Невозможно представить, сколько событий происходит не то что в один день, а в одну минуту. Чуть подробнее расскажем о двух важных для человечества открытиях.

Приключение Колумба

Последнее путешествие первооткрывателя-смельчака Христофора Колумба началось именно в этот день в 1504 году. Это было его четвертое плавание. Вместе с командой он провел в экспедиции два года. Целью было найти морской проход в Восточную Азию, но вместо этого Колумб открыл Центральную Америку.

Пуля в сердце

Сегодняшний день стал поворотным для медицины. 12 сентября в 1905 году российский профессор Вернер Цеге-фон-Мантейфель прооперировал пациента, которому в сердце попала пуля. Он благополучно вытащил ее, и этого бы не случилось, если бы хирургия не развивалась. И вот уже на протяжении 120 лет врачи успешно спасают пациентов с подобными травмами.

Необычный праздник 12 сентября Необычный праздник 12 сентября Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кто умер и родился 12 сентября

В 1943 году в этот день родилась народная артистка РСФСР Светлана Коркошко. Ее можно увидеть в разных кинокартинах, например в «Неудобном человеке», «Львы уходят в океан» и в «Укрощении огня».

А через год в этот же день появился на свет знаменитый певец Барри Уайт. Музыкант был, пожалуй, самым продаваемым исполнителем своего времени, известным своим глубоким голосом и оркестровыми аранжировками.

В 1994 году 12 сентября не стало врача Бориса Егорова. Представьте, это первый человек, который начал лечить людей в космических кораблях! А через девять лет в этот день покинул мир Джонни Кэш —- известный во всем мире музыкант. Возможно, вы слышали его песни Birth of Rock and Roll, Personal Jesus.

общество
праздники
история
даты
Алина Ясинская
А. Ясинская
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября
Россия

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник
Общество

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник

