Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 12 сентября 2025 года

Это удивительно, но что только люди не придумают: праздников не сосчитать, а отмечать же надо! Интересно и легко NEWS.ru продолжает рассказывать о памятных датах, о том, какие торжества организуются и какими историями пестрит только один выбранный день. Все подробности о праздниках 12 сентября — в нашем материале.

Что за праздники отмечают сегодня в России и мире?

Если вы хотите сделать свою жизнь чуточку ярче, то можно сделать себе и приятелям сегодня шоколадно-молочный коктейль. А еще осознать бытие, поиграть в любимую видеоигру и повязать крючком.

Памятные даты и исторические события 12 сентября

Какой сегодня день в России? Давайте расскажем, кто сегодня устраивает вечеринку в честь своего профессионального праздника. Также интересная дата сегодня — Всемирный день вязания крючком.

Программисты рулят

Идея учреждения специального Дня программиста родилась в российской IT-среде. Сегодня компании айтишников устраивают мозговые штурмы, вечеринки, викторины. Спасибо им как минимум за то, что у нас есть возможность играть в мобильные игрушки! Поздравьте сегодня знакомых специалистов, работающих в этой отрасли.

Достаем пряжу и крючок

Какие праздники отмечают 12 сентября? Сегодня мастера рукоделия всего мира вооружаются крючками и закупают пряжу. Вяжем носочки, шапочки, подстилки для домашних животных — все, что желает ваша творческая душа. Праздник призван вдохновить людей на новые творческие свершения и напомнить о пользе вязания. Согласитесь, что подобные занятия успокаивают, а еще дают проявляться внутреннему творцу.

Необычные праздники и интересные факты

Не знаем, сколько точно экстравагантных праздников на планете Земля существует, но о двух из них, которые отмечаются сегодня, мы расскажем.

Осознанность — наше все

Важный и необычный праздник сегодня, 12 сентября, — День осознанности. Его отмечают во всем мире 14 лет подряд, с 2011 года. Цель этого дня — напомнить людям о важности внимательного отношения к себе и жизни, а также популяризировать практики осознанности, такие как медитация. В этот день проводятся семинары и группы по медитации, чтобы помочь людям обрести внутреннюю гармонию и развить самоконтроль.

Церковные и религиозные праздники сегодня

День обретения мощей благоверного князя Даниила Московского является крайне важной датой для тех, кто интересуется религией. Он приходится на 12 сентября.

Именины и дни ангела 12 сентября

У кого сегодня день ангела? Опубликуем несколько имен, но их гораздо больше, обо всех не расскажешь! Итак: Алексей, Гавриил, Даниил, Максим, Петр, Семен.

Этот день в истории: что произошло 12 сентября?

Невозможно представить, сколько событий происходит не то что в один день, а в одну минуту. Чуть подробнее расскажем о двух важных для человечества открытиях.

Приключение Колумба

Последнее путешествие первооткрывателя-смельчака Христофора Колумба началось именно в этот день в 1504 году. Это было его четвертое плавание. Вместе с командой он провел в экспедиции два года. Целью было найти морской проход в Восточную Азию, но вместо этого Колумб открыл Центральную Америку.

Пуля в сердце

Сегодняшний день стал поворотным для медицины. 12 сентября в 1905 году российский профессор Вернер Цеге-фон-Мантейфель прооперировал пациента, которому в сердце попала пуля. Он благополучно вытащил ее, и этого бы не случилось, если бы хирургия не развивалась. И вот уже на протяжении 120 лет врачи успешно спасают пациентов с подобными травмами.

Кто умер и родился 12 сентября

В 1943 году в этот день родилась народная артистка РСФСР Светлана Коркошко. Ее можно увидеть в разных кинокартинах, например в «Неудобном человеке», «Львы уходят в океан» и в «Укрощении огня».

А через год в этот же день появился на свет знаменитый певец Барри Уайт. Музыкант был, пожалуй, самым продаваемым исполнителем своего времени, известным своим глубоким голосом и оркестровыми аранжировками.

В 1994 году 12 сентября не стало врача Бориса Егорова. Представьте, это первый человек, который начал лечить людей в космических кораблях! А через девять лет в этот день покинул мир Джонни Кэш —- известный во всем мире музыкант. Возможно, вы слышали его песни Birth of Rock and Roll, Personal Jesus.