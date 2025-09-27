Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 10:24

В Госдуме раскрыли истинное отношение Меркель к России

Володин: западные лидеры негативно относятся к существованию России

Ангела Меркель Ангела Меркель Фото: snapshot-photography/F.Boillot/Global Look Press

Западные лидеры, включая экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель, хотели бы, чтобы России не существовало, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в MAX. По его словам, при обсуждении распада СССР президент РФ Владимир Путин называл это величайшей катастрофой XX века, тогда как Меркель считала событие своим личным счастьем.

В оценке ситуации звучит ее негативное мировоззренческое отношение к нашей стране. Меркель и подобные ей хотели бы, чтобы России не было. При этом считая совершенно логичным и правильным, что именно СССР в 1990 году восстановил единство Германии, не взяв ничего взамен, — написал Володин.

Ранее посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил, что обвинения Москвы в нарушении воздушного пространства НАТО используются как инструмент для нагнетания напряженности и создания антироссийской истерии. По его словам, такие заявления специально усиливают конфликтную атмосферу вокруг России.

Кроме того, представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад распространяет идеи о мнимой угрозе с Востока. По ее словам, такие заявления продиктованы внутренними проблемами европейских стран и серьезным экономическим кризисом.

