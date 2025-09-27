Россия и Китай объединяют силы для регулирования цифровой торговли Вице-премьер Григоренко заявил о координации с Китаем в платформенной экономике

России необходимо наладить совместную работу с китайскими партнерами в сфере электронной коммерции для практической реализации закона о платформенной экономике и защиты интересов граждан на цифровых площадках, заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко РИА Новости. По его словам, новые правила для зарубежных платформ вступят в силу в ближайший год, и важно заранее согласовать действия с партнерами.

В ближайший год у нас вступает в силу закон о регулировании платформенной экономики, в том числе новые правила для зарубежных платформ. Нам важно скоординировать усилия с китайскими партнерами для практической реализации этих норм и гарантии защиты интересов граждан на цифровых платформах, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в ходе визита президента России Владимира Путина в Китай были подписаны 22 документа, регулирующие сотрудничество с Пекином. Соглашения охватывают атомную энергетику, технологии, науку и здравоохранение.

Кроме того, премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Россия намерена развивать взаимодействие с Белоруссией и Китаем в области микроэлектроники. По его словам, совместные инициативы включают выпуск радиоэлектронной продукции и другие ключевые направления.