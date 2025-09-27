Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
27 сентября 2025 в 11:50

Россия и Китай объединяют силы для регулирования цифровой торговли

Вице-премьер Григоренко заявил о координации с Китаем в платформенной экономике

Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

России необходимо наладить совместную работу с китайскими партнерами в сфере электронной коммерции для практической реализации закона о платформенной экономике и защиты интересов граждан на цифровых площадках, заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко РИА Новости. По его словам, новые правила для зарубежных платформ вступят в силу в ближайший год, и важно заранее согласовать действия с партнерами.

В ближайший год у нас вступает в силу закон о регулировании платформенной экономики, в том числе новые правила для зарубежных платформ. Нам важно скоординировать усилия с китайскими партнерами для практической реализации этих норм и гарантии защиты интересов граждан на цифровых платформах, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в ходе визита президента России Владимира Путина в Китай были подписаны 22 документа, регулирующие сотрудничество с Пекином. Соглашения охватывают атомную энергетику, технологии, науку и здравоохранение.

Кроме того, премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Россия намерена развивать взаимодействие с Белоруссией и Китаем в области микроэлектроники. По его словам, совместные инициативы включают выпуск радиоэлектронной продукции и другие ключевые направления.

Россия
Китай
экономика
Дмитрий Григоренко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Швеции заметили дроны около крупной военно-морской базы
Как отправиться в паломничество православному христианину: полный гид
Что посмотреть в Чебоксарах: топ-10 мест для туриста
На Западе назвали человека, который пошатнул позицию Трампа по Украине
Юрист раскрыл, что может грозить стилисту из-за конфликта с Instasamka
Удары «Герани» по подстанции в Чернигове попали на видео
Украина выпустила по России 10 беспилотников всего за несколько часов
Животным из Новосибирского зоопарка чуть не скормили яблоко со стеклом
Белгородскую область накрыла волна дронов и снарядов
Психолог предупредил об опасности «бэдроттинга»
Венгрия обвинила Хорватию в попытке заработать на украинском кризисе
Образ жизни и привычки богатых людей: что отличает миллионеров
Как выбрать хороший чай: советы от титестера
«Пора прекратить истерики»: Европу предупредили о дерзком замысле Киева
Атомная подлодка «Борей» всплыла недалеко от Хоккайдо и всполошила Японию
Стало известно, почему Светлаков и Малахов пропали из дела о «Крокусе»
Полиция устроила охоту на 12-летнего угонщика
Закон о тишине в ХМАО: режим и штрафы в 2025 году
На Западе нашли параллели между ЗАЭС и «Фукусимой-1»
«100 тыс. рублей»: в Госдуме призвали поднять зарплату дошкольных педагогов
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.