В России пообещали укреплять сотрудничество с КНР и Белоруссией Мишустин: Россия укрепит сотрудничество с КНР и Белоруссией в микроэлектронике

Россия продолжит укреплять сотрудничество с Белоруссией и Китаем в сфере микроэлектроники, заявил на форуме «Микроэлектроника 2025» премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что совместные проекты охватывают создание радиоэлектронной продукции и другие приоритетные направления, сообщает ТАСС.

Сегодня хочу отдельно поприветствовать коллег из Китайской Народной Республики и Белоруссии, вместе с которыми мы реализуем ряд взаимовыгодных проектов как в области создания радиоэлектронной продукции, так и в рамках других приоритетных направлений. И, безусловно, продолжим углублять такое взаимодействие, — сказал Мишустин.

Ранее первый заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков заявил, что Россия пропустила несколько десятилетий технологического развития. Российская микроэлектроника, в частности, отстает «лет на 20», указал он. Другой системной проблемой экономики РФ он назвал низкую производительность труда. По его мнению, биоэкономика и биотехнологии способны ее решить.

До этого заместитель министра экономики Белоруссии Мария Мажинская заявила, что Россия и Белоруссия сотрудничают по базовым отраслям экономики, одной из которых является производство микроэлектроники. По ее словам, Москва и Минск реализуют порядка 26 проектов.