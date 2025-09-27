Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 11:57

Раскрыты подробности увольнений агентов ФБР после гибели Джорджа Флойда

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Федеральное бюро расследований (ФБР) США уволило группу сотрудников, которые в 2020 году преклонили колени на акции протеста в Вашингтоне после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских, сообщает Associated Press со ссылкой на источники. По данным агентства, кадровые решения принимались постепенно и завершились увольнением примерно двух десятков человек.

ФБР уволило агентов, которых сфотографировали стоящими на коленях во время акции протеста в Вашингтоне, прошедшей после гибели Джорджа Флойда в 2020 году от рук полицейских Миннеаполиса, — говорится в сообщении.

Источники отметили, что сначала весной 2024 года некоторых сотрудников перевели на другие должности. Позднее было принято решение о прекращении их работы в ведомстве. Точное количество уволенных не раскрывается, но собеседники агентства оценивают его примерно в 20 человек.

Ранее экс-директору ФБР Джеймсу Коми предъявили официальные обвинения в даче ложных показаний и воспрепятствовании правосудию. Расследование против него началось в июле 2025 года в связи с проверкой сведений по делу Crossfire Hurricane о предполагаемых связях команды президента США Дональда Трампа с Россией в 2016 году.

