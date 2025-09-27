Раскрыты подробности увольнений агентов ФБР после гибели Джорджа Флойда ФБР уволило около 20 сотрудников за участие в протестах после гибели Флойда

Федеральное бюро расследований (ФБР) США уволило группу сотрудников, которые в 2020 году преклонили колени на акции протеста в Вашингтоне после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских, сообщает Associated Press со ссылкой на источники. По данным агентства, кадровые решения принимались постепенно и завершились увольнением примерно двух десятков человек.

Источники отметили, что сначала весной 2024 года некоторых сотрудников перевели на другие должности. Позднее было принято решение о прекращении их работы в ведомстве. Точное количество уволенных не раскрывается, но собеседники агентства оценивают его примерно в 20 человек.

