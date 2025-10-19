Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 18:34

Названы интересные тонкости трудового законодательства

Депутат Говырин: перевод на срочный трудовой договор должен быть временным

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Перевод сотрудника с бессрочного на срочный трудовой договор стоит оформлять как временный, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, это позволит сохранить бессрочный характер трудового договора.

В соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, изменение бессрочного трудового договора на срочный в случае перевода работника на другую должность, в частности на вышестоящую декретную позицию, не предусмотрено. Ведомственные нормативные акты рекомендуют в подобных ситуациях оформлять временный перевод работника на новую должность, что позволяет сохранить бессрочный характер трудового договора и избежать правовых коллизий, — объяснил Говырин.

Также парламентарий рассказал, что работник имеет право инициировать прекращение трудового договора в период нахождения в отпуске без сохранения заработной платы. Дни, проведенные в таком отпуске, подлежат включению в двухнедельный срок уведомления, предусмотренный для этого вида увольнения, добавил он. Еще собеседник отметил, что испытательный срок может сохраниться при переводе на другую должность.

Условие об испытании может быть сохранено при переводе работника на другую позицию, если данное обстоятельство не было изменено путем заключения дополнительного соглашения к трудовому договору. Однако судебная практика демонстрирует иную позицию. Например, однажды суд восстановил работника, который был уволен по результатам испытания после перевода на другую должность, что свидетельствует о том, что суды могут признавать сохранение испытательного срока неправомерным, — подытожил Говырин.

Ранее в Госдуме предложили дать регионам право сдвигать начало рабочего дня зимой. Эта мера позволит людям больше бывать на свету в короткие зимние дни, объяснил автор инициативы вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков.

законы
сотрудник
работодатели
увольнения
Софья Якимова
С. Якимова
