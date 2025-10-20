ФБР обнаружило вышку с видом на зону посадки самолета Трампа

Сотрудники ФБР в США нашли подозрительную конструкцию вблизи аэропорта Палм-Бич во Флориде, передает Fox News. Обнаруженная охотничья вышка находилась в непосредственной близости от места регулярного приземления самолета президента США Дональда Трампа.

Перед возвращением президента в Уэст-Палм-Бич Секретная служба США обнаружила оборудованную на возвышении охотничью позицию, с которой просматривалась зона приземления Air Force One, — сказал директор ФБР Кэш Патель.

По его словам, данная конструкция могла быть установлена несколько месяцев назад. В настоящее время Федеральное бюро расследований проводит комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств.

Ранее Трамп уклонился от ответа на вопрос о возможном санкционировании покушения на лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Во время пресс-конференции в Белом доме он охарактеризовал соответствующий вопрос журналистов как неуместный.

До этого итальянский журналист, ведущий программы расследований Report на государственном телевидении Rai Сигфридо Рануччи сообщил, что неизвестные подорвали его автомобиль в Риме. Они также взорвали машину его дочери. По словам Рануччи, она могла погибнуть.