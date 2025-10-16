Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 04:34

«Я не хочу»: Трамп проигнорировал вопрос о планах на Мадуро

Трамп не ответил, разрешал ли он ЦРУ осуществить попытку убить Мадуро

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уклонился от ответа на вопрос о возможном санкционировании покушения на лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Во время пресс-конференции в Белом доме он охарактеризовал соответствующий вопрос журналистов как неуместный.

Я не хочу отвечать на этот вопрос, — сказал глава США на пресс-конференции в Белом доме. — Это нелепый вопрос, чтобы мне его задавать. На самом деле это не нелепый вопрос. Но было бы нелепо, если бы я на него ответил, — указал Трамп.

Данный эпизод произошел на фоне публикаций The New York Times о расширении полномочий ЦРУ в Венесуэле. Позиция американского президента демонстрирует сохранение напряженности в отношениях между Вашингтоном и Каракасом.

Согласно информации СМИ, администрация США якобы разрешила ЦРУ проведение тайных операций в Венесуэле. Это рассматривается как часть кампании по отстранению Мадуро от власти.

Пока Трамп официально только распорядился прекратить дипломатические попытки урегулирования кризиса. Американские военные разрабатывают варианты силового воздействия, включая удары по территории южноамериканской страны.

Также американская администрация сформировала комплексный план по нейтрализации венесуэльского наркокартеля, известного как «Картель Солнц». Стратегия предполагает скоординированные действия всех правительственных ведомств Соединенных Штатов.

Дональд Трамп
Николас Мадуро
убийства
покушения
