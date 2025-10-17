В Риме подорвали автомобиль местного журналиста-расследователя Автомобили итальянского журналиста Рануччи и его дочери взорвали в Риме

Итальянский журналист, ведущий программы расследований Report на государственном телевидении Rai Сигфридо Рануччи сообщил, что неизвестные подорвали его автомобиль в Риме. Они также взорвали машину его дочери. По словам Рануччи, которые приводит Corriere della Sera, она могла погибнуть.

Моя дочь прошла там незадолго до взрыва, она могла бы погибнуть, — сказал журналист.

Согласно публикации, взрыв раздался на юге Риме вечером четверга, 16 октября. Ударной волной повредило не только автомобили, но и дом, рядом с которым они были припаркованы. При этом обошлось без пострадавших.

Как полагает сам Рануччи, покушение связано с анонсом новых программ-расследований на телеканале. Взрывные устройства были заложены под автомобиль. Сейчас на месте взрыва работает полиция и пожарные, проводятся все необходимые проверки.

