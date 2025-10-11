Фигуранты дела о подготовке покушения на Симоньян частично признали вину Фигуранты дела о подготовке покушения на Симоньян признали вину в хулиганстве

Несколько фигурантов дела о подготовке покушения на главного редактора МИА «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян частично признали вину, сообщает РИА Новости со ссылкой на участника процесса. Они согласились с предъявленными обвинениями в хулиганстве.

Некоторые обвиняемые признали вину частично — в хулиганстве, — сказал источник.

При этом по другим, более тяжким статьям — включая обвинение в участии в террористическом сообществе — подсудимые свою вину не признали, сказано в материале.

Летом 2023 года в результате совместных действий ФСБ, МВД и Следственного комитета была предотвращена подготовка убийств Симоньян и журналистки Ксении Собчак. По данным правоохранительных органов, задержанные по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) вели разведку вблизи мест работы и проживания журналисток. В ходе обысков у подозреваемых были изъяты единицы огнестрельного оружия, включая автомат Калашникова, холодное оружие и спецсредства.

Между тем лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов считает, что русофобы ненавидят Симоньян, потому что она представляет собой мощный и независимый голос РФ на мировой информационной арене. Канал под ее руководством стал одним из ведущих инструментов в борьбе с западной пропагандой, пояснил он.