24 октября 2025 в 06:00

Юрист ответил, может ли начальство оштрафовать за настольные игры на работе

Юрист Салкин: начальник не имеет права штрафовать за настольные игры на работе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Начальник не имеет права штрафовать сотрудников за настольные игры в рабочее время, заявил NEWS.ru юрист и правозащитник Михаил Салкин. Однако, по его словам, в крайнем случае он может применить дисциплинарное взыскание и даже уволить.

Статья 192 ТК РФ исчерпывающе перечисляет дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, увольнение. Любые денежные штрафы работодателем незаконны, если они не связаны с удержанием из зарплаты на основании закона. Если настольные игры происходят в рабочее время, начальник может расценить это как нарушение трудовой дисциплины и применить дисциплинарное взыскание, в том числе уволить по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей при наличии дисциплинарного взыскания, — пояснил Салкин.

Он отметил, что ситуация кардинально меняется, если сотрудники играют в обеденный перерыв. По словам Салкина, в это время работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, поэтому распоряжения руководства на данный период не действуют. Юрист добавил, что подобное времяпрепровождение не считается нарушением, если оно не мешает коллегам и не противоречит правилам внутреннего распорядка компании.

Если сотрудники играют в настолки в обеденный перерыв, то работник, по сути, в это время не исполняет трудовые обязанности. И распоряжения работодателя на этот период не распространяются. Игры в карты или настольные игры в перерыв не являются нарушением дисциплины, если не мешают другим сотрудникам и не нарушают внутренние правила. Штраф за игры в обед можно обжаловать в Государственной инспекции труда или в суде, — резюмировал Салкин.

Ранее адвокат Вадим Багатурия заявил, что за предоставление работодателю поддельного диплома предусмотрена уголовная ответственность. В частности, по его словам, за это грозит штраф, обязательные или исправительные работы и даже арест. Юрист уточнил, что обычно за такое преступление взыскивают до 80 тыс. рублей.

